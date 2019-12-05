Yusuf İslam: Cambridge Camii, Müslüman toplumuna katkı sağlayacak

Ünlü İngiliz şarkı sözü ve yazarı Yusuf İslam, Türkiye'nin katkılarıyla inşası tamamlanan Londra'daki Cambridge Merkez Camii açılışına katıldı.



Böyle bir vesileyle camide olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden İslam, "Cami açılışı vesilesiyle burada olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. 42 yıl önce tıpkı bu mevsimde ilk camiye girişimi ve Müslüman oluşumu anımsıyorum" dedi.



Kur'an'ı Kerim'in kendisine ışık tuttuğunun altını çizen İslam, "Daha önce hiç Müslüman tanımadığım halde Kur'an beni Müslümanlığa yakınlaştırdı. Burada böylesine çevre dostu bir cami olması Müslüman toplumuna katkı sağlayacaktır. Umuyorum bu yapı, ibadet edenler için ihtiyaç duyulan alanı sağlar ve inanç, din ve felsefe arasında bir anlayış oluşturur; aşırılıktan uzaklaşmak isteyenler için ferah bir alan sunar" dedi.







Caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden İslam, "Bu caminin yapımında emek sarf eden öncelikle Diyanet İşleri görevlilerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.