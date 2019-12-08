ByLock'çu sahte kimlikle yakalandı, rüşvet teklif etti

Darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği suçu kapsamında hakkında soruşturma yürütülen Yavuz B. isimli şüpheli geçtiğimiz günlerde yakalandı. Şüpheli gözaltına alınması ise İstanbul genelinde, özellikle toplu taşıma araçlarının yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen GBT uygulaması sayesinde oldu. Geçtiğimiz ay İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kartal metro çıkışında rutin GBT kontrolü yaptığı sırada şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Şüpheli şahıs yapılan kimlik tespitinde Hamit A. adına düzenlendiği anlaşılan nüfus cüzdanını polislere verdi. Emniyet görevlileri kimliğin sahte olduğunu tespit eder etmez, şüpheli tarafından kendilerine, ' Cebimde 7 bin TL var. Sizlere bu parayı vereyim beni bırakın' şeklinde rüşvet teklif etti. Gözaltına alınan şüphelinin gerçek isminin Yavuz B. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalarda Yavuz B.'nin kullandığı 2 cep telefonunda da Bylock çıktı.

KAYITLARI ÇIKTI

Hakkında arama kararı bulunan Yavuz B.'nin FETÖ elebaşı Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya'daki 55 bin TL'lik olan hesabının 145 bin TL'lere çıktığı belirlendi. KHK ile kapatılan 5 ayrı FETÖ bağlantılı dernek ve şirkette SGK kaydı bulunan şüpheli ifadesinde ise Bylock dahil olmak üzere Bank Asya'daki hesap artışının da örgütsel talimat sonrası gerçekleştiğini reddetti.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yavuz B. hakkında hazırlanan iddianamede şüphelinin sahte nüfus cüzdanını örgüt abileri üzerinden temin ederek, kendisini çeviren polislere gösterdiği ifade edildi. Şüphelinin 'resmi belgede sahtecilik' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 9.5 yıldan 20 yıla kadar hapis istendi. Şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise 'rüşvet' verdiği iddiasıyla ayrı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.