Son dakika: Kayıp dağcılardan haber var

1 Aralık'tan bu yana kendilerinden haber alınamayan Mert Alparslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmalarında ilk ize ulaşıldı. Jandarma, arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte mont buldu.

Bursa'da kaybolan dağcılara ait kırmızı renkli mont bulundu!

Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont buldu. Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan'ın Uludağ'a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti.

Arama çalışmalarında ilk defa 2 dağcıdan iz bulunması üzerine arama kurtarma ekipleri yönünü dere yatağının olduğu bölgeye çevirdi. Sabahın erken saatlerinde ekipler dere yatağı bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

1 ARALIK'TAN BERİ ARANIYORLAR

1 Aralık'ta İstanbul'dan Bursa'ya gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alparslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.