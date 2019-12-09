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Bakanlık açıkladı: 5 hain etkisiz! Biri gri listede

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bunlardan birinin 300 bin TL ödülle Gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu kod adlı olduğu belirtildi. İşte ayrıntılar

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.12.2019 13:41 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 13:46
Bakanlık açıkladı: 5 hain etkisiz! Biri gri listede

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 7-8 Aralık'ta yapılan ve iki gün süren operasyonda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristlerden birinin, terörden aranalar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Erdal Tekay olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristin sözde Amed Eyalati Dorşin Gücü sorumlusu 'Ciwan Tolhildan' kod adlı Musa Kalkan olduğu belirlenmiştir."

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Bakanlık açıkladı: 5 hain etkisiz! Biri gri listede
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