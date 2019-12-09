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Son dakika: 'ın İdil ilçesinde 2 şehit 7 yaralı

'ın İdil ilçesinde 'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi şehit olurken 7 güvenlik görevlisi de yaralandı. Valilikten yapılan açıklamada Şırnak - kırsalındaki EYP patlamasında 2 şehit 7 yaralımız olduğu bilgisi verildi.

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Giriş Tarihi: 9.12.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 13:59
Son dakika: Şırnak'ın İdil ilçesinde 2 şehit 7 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerce müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

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Son dakika: Şırnak'ın İdil ilçesinde 2 şehit 7 yaralı
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