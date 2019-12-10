FETÖ’nün Süleyman Şah Üniversitesi yapılanmasına ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Süleyman Şah Üniversitesi'ndeki yapılanmaya ilişkin yürütülen davada karar çıktı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti 64 sanık hakkındaki kararını verdi. Heyet, tüm sanıkları 6 yıl 3 ay ile 14 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca, 2 sanık hakkında tutuklama kararı çıkaran heyet, 2 sanığın da tutukluluk haline devam kararı verdi.

Bilindiği gibi 2017 yılının Mayıs ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararname ile kapatılan Süleyman Şah Üniversitesi'nde FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları ve terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyon sonrası savcılıkça derinlemesine soruşturma başlamış, şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmişti.