Cumhurbaşkanlığı ödülü alan MFÖ’ye kara propaganda! Linç kadrosuna derin Hürriyet ve Özkök de katıldı

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat ödülleri sahiplerini buldu. Başkan Erdoğan müzik alanındaki ödülü Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubuna verdi.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ KAMPANYASI

MFÖ Grubunun Başkan Erdoğan'ın elinden bu anlamlı ödülü alması ve Mazhar Alanson'un yaptığı güzel konuşma geceye damgasını vurdu. Bu ödül töreni ile birlikte sosyal medya üzerinden MFÖ grubu üyelerini yönelik yoğun bir linç kampanyası başlatıldı. Başkan Erdoğan'ın elinden MFÖ'ye verilen bu ödülü hazmedemeyenler büyük bir kara propaganda başlatarak sanatçıları itibarsızlaştırmaya çalıştılar.

LİNÇ KOROSUNA DERİN HÜRRİYET VE ÖZKÖK DE KATILDI

Sosyal medya üzerinden başlatılan bu kara propagandaya Hürriyet gazetesi de dahil oldu. "Bak Mazhar Kardeşim Hepimizi Çok İncittin" başlıklı bir yazı kaleme alan Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri töreninde anlamlı bir konuşma yapan Mazhar Alanson'un sözlerini çarpıtarak itibarsızlaştırmaya çalıştı. Cumhurbaşkanlığı ödülünün çok anlamlı olduğunu ifade eden Mazhar Alanson'un sözlerini başka yönlere çeken Ertuğrul Özkök, MFÖ'yü sevenleri tahrik eden bir yazı kaleme aldı.

DERİN HÜRRİYET'İN LİNÇ KÜLTÜRÜ

Türkiye merkez medyada birçok önemli gelişme yaşandı. Ancak Hürriyet'in bu linç kültüründen hiçbir şey değişmedi. Geçmişte Başkan Erdoğan'a ve Erdoğan'ı seven herkese saldırmayı bir gelenek haline getiren derin Hürriyet, bugün de bu alışkanlıklarından kurtulamamış görünüyor. Ertuğrul Özkök'ün son yazısı da "Türkiye'de birçok şey değişiyor ama sanatçılara 'Vay Şerefsiz' manşetleri atarak hayatlarını söndüren derin Hürriyet'in alışkanlıklarında bir şey değişmiyor" şeklinde yorumlandı.

HÜRRİYET CHP'DEKİ SKANDALI BİR GÜNDE KAPATTI

AK Parti'de yaşanan en küçük bir olumsuzluğu günlerce manşetinde tutan Hürriyet, aynı duyarlılığı CHP'de yaşanan skandallarda göstermiyor. Son olarak CHP'de yaşanan ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı "Muharrem İnce Beştepe'ye gitti ve CHP Genel Başkanlığı'nı konuştu" iftirasına önce hiç yer vermeyen, sonra da bir günde kapatan Hürriyet, bu konudaki yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermişti.