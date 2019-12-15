Hayır, yanıldınız. "Geleceğini" FETÖ'nün diploma yalanında arayan yeni partilerle ülkenin ancak nereye gidebileceğini sorgulamayacağım.

Bu pazar konumuz sanat. Bildiğiniz üzere, 2019 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü'nü alanlar arasında MFÖ de vardı. Ödülü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın elinden alan grup üyelerinden Mazhar Alanson şöyle konuştu:

"Bunca yıldır çok ödül aldık. Maalesef taşınmalardan dolayı saklayamadım. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım."

Ne güzel değil mi?

Türkiye'nin son elli yıllık müzik tarihinde saygın bir yeri olan, herkesin bayıldığı bir müzik grubu onurlandırılıyor.

Herkes mutlu...

Bir güzelliği beraberce takdir etmenin ve başkasının başarısına sevinmenin verdiği hazla yüzler gülüyor...

Recep İvedik'in "seviyesini" yıllar önce yakalayan "Kahpe Bizans" türü küfür furyalarıyla, seyirciyi güldürmeye çabalayan senarist Gani Müjde'ninki hariç!

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Günlerdir Gani Bey'in Mazhar Alanson'la ilgilidinliyoruz.Meğer kendileri, ta eskiden Alanson'uYa, o güzel şarkıları yapan Mazhar! Hiç der misiniz sıkışınca işiyormuş diye.Sakın bunlar "" derkende ironi yapıyor olmasınlar!Evet şaka bir yana, Gani Bey'inbir anı değil ifşaat...Zira Müjde, bir tanıdığı ödül alınca bu önemli bilginin (!) artıkgerektiğine kanaat getirmiş.Düşünün bir arkadaşınız ödül alıyor, "mutluyum" diyor...Ve sizin ilk tepkiniz onu "demek oluyor.Bu nasıl bir eziklik, ne tür birböyle? Birgibi izlemiş, kaydetmiş), yıllarca unutmamış ve attığı tweete bakarsakda!Beyler, siz siz olun sağda solda Gani Bey varsa tuvaletin kapısını mutlaka kapatın!tanımadığınaneler yapmaz ki?

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Hadi Gani Bey'i geçelim...Biliyorsunuz sanatına güldüremediği içinPeki yaOna göre de Mazhar"Minik birstratejisivar gibi..." ymiş.Arkadaşlarından ders almalıymış.Ahmet farkında mısındiye nasihat ettiğin adamınbiliyoruz milletçe...Mimikleri, jestleri veda dahil!Peki, senin ( hadi alınma diye kendimi de katayım) ya da benimGözünü seveyim yapma.Ayrıca Mazhar'ın yaptığınınÖdüleTürkiye Cumhurbaşkanı sana ödül verse sen ondanMutluluğunu göstermemek için "çişim var" deyip müsaade isteyerekİyi inandık.Aman sen yine de dikkat, çünkü Gani oralarda olabilir!