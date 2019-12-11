Geçen hafta, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO Zirvesi'ndeki anlamsız diklenişini, Merkel'den sonra "Avrupa Liderliğine" oynamasına bağlamıştım:

"Macron Büyüyünce Merkel olacakmış!" (6 Aralık/ Sabah)

Macron'un başını döndüren hayalinin, Şansölye Angela Merkel'in sağlık sorunları nedeniyle göreve bir daha aday olmayacağını açıklamasından beslendiği kesin.

Ancak bir tarafta 14 yılın getirdiği deneyimin yanında yönetme becerisini ortaya koymuş karizmatik bir Alman lider... Öte yanda sözleriyle, jestleriyle, özel yaşamıyla kısacası her şeyiyle ne Fransa'ya ne de "dünyanın patronlar kulübüne" yakışan bir "çırak."

Ama elbette mesele içeride de hiçbir karizması olmayan Macron değil. Muhatabımız, Le Pen umacısını gösterip Fransız halkını Macron sıtmasına razı eden küreselciler!

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Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 71. yıldönümü gündemiyle yaptığı konuşmadavardı.diyen Erdoğan,isim isim andı...Efsane sosyal demokrat'den'a,'den,'ye,'den'a kadar kendisinin de içinde olduğu "gizli ajandası olmayan"sıraladı.

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Aynı saatlerde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Tunus'ta yaptığı bir konuşmada. "Güçlü liderlerin 3. Dünya'ya pek yaramadığından" dem vuruyordu.

Abdullah Bey, "Siyasal İslam" tartışmalarının sürdüğü, Avrupa'ya ve Akdeniz'e komşu Kuzey Afrika'dan, kime kimin cv'sini sunuyordu bilmiyoruz.

Ama "Batı'ya fazla sorun çıkaramayacak" silik, iddiasız, hatta liderden ziyade bir organizatör olacak adaylar arasında kendisinin de ismi olduğu kesin.

Ne acıklı bir kariyer.

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Kriz var!



Dün arkadaşım Cemil Barlas telefonda isyan ediyordu:

"Yerli bir alışveriş sitesinden tablet siparişi verdim. Yoğunluktan dolayı ancak 15 gün sonra getireceklermiş!"

Şimdilik buldukları çözüm, çalışanlarına çifte mesai yaptırmakmış. Çoğu kargo şirketinde izinler iptal edilmiş.

Bakalım bu "kriz ortamında" müşterilerinin siparişlerini karşılamakta zorluk çeken alışveriş siteleri ve kargo şirketleri içine girdikleri "krizi" nasıl çözecekler?

Acaba bir şıklık yapıp siparişlerinin gecikmesinden ötürü "kriz" geçiren müşterilerine çiçek mi gönderseler?

Mesela, bu mevsimde de açan krizantem çiçeği! Kuşkusuz bu iş için en hesaplısı olacaktır.

Hem paramızın yanında gönlümüzü de almış olurlar.

Öyle ya bu kadar paranın harcandığı bu "kriz günlerinde" birileri, illa ki hep kazanacak değil mi?