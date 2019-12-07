Ne zaman kurbanın kadın olduğu bir cinayet gündeme gelse tepkilerimiz hep aynı kısır döngüye giriyor.

Merak etmeyin... Bu cinayetleri, sanki Müslümanlık teşvik ediyormuş gibi 15 asırlık bir dine bağlayan özgüvenli cehaletten bahsetmeyeceğim... Vahşeti, bu topraklarda yaşamış medeniyetlerin bir sentezi olan köklü kültürümüzle, geleneklerimizle ilişkilendirmeye çalışan vasatlık da umurumda değil.

Topunu birden, oryantalist hezeyanları ve eziklikleriyle birlikte, muhataplarının yanına postalayalım... Orada, ne zaman bir kadın öldürülse, maktulün eteğini çekiştiren hadsiz yobazlarla didişip dursunlar. Birbirlerini oyalasınlar.

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Benim itirazım, bu ciddi sorundaürettiği sonuçlar.Ziraönermesinidayatan popüler söylem sorunu esir almışdurumda.Yaşanan somut olaydaki motivasyonu ve benzer olaylarla ilişkisini örtüleyen buteşhisi yanlış koyduğu içinözenle seçtikleri fotoğraflarla ve" gibiölmüş kadınları bile metalaştıran duyarlı medyanın fotoromanına dönüşüveriyor.Kaldı ki, "söyleminin korumayaçalıştığımız kurbanlara ne faydası var henüzanlayabilmiş değilim.Kadın öldüren katillere, "" diyesavunma yapmaları için akıl veriyor olamayacaklarınagöre sizce amaçları ne?

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Örneğin son vakamız 20 yaşında vahşice öldürülen Ceren Özdemir cinayeti.ve basına sızan aşağıdakisorunumuzun cinsiyetimizden daha derinlerde olduğunun bir göstergesi değil mi?. Zıpkın çalmayı da düşündüm ama ancak bıçak çalabildim.dedim.... Ceren'i farklı noktalarda öldürmekistedim. Ama birisinde yaşlı bir adamçıktı karşıma öldüremedim. Kız az daha benifark ediyordu. Ben hemen büfeye daldım.Cinayetten sonra inşaatta sabahladım. Sabah kendime."Bence karşı karşıya olduğumuz, bünyeye bir kez girincebüyüyenbaşkası değil. Fatura bazen bir kadına çıkıyor bazen trafikte erkek bir şoföre, kapalı kapılar ardında çocuğa, yaşlıya, engelliye, astına, kediye, köpeğe... Artık nerede fışkıracağı bir çatlak bulursa.Kadın-erkek penceresinden bakmaya meyilli olduğumuz bu şiddet sorunsalı karşısında da dahaihtiyacımız olduğu ortada.Ancak öncelikle,ihtiyacımız var... Kendinden bukadar emin cemiyet zararlılarının bir dahaelini kolunu sallayarak aramızda dolaşmasınaizin vermeyeceğinden emin olduğumuzbir adalet mekanizmasına... Herkesin, "Kadınya da erkek, çocuk ya da büyük, insan ya dahayvan, başka bir bedene dokunursam, kişiselalanını ihlal edersem hukuk canımı okur"diyeceği bir kesinliğe...Ceren'in acılı annesine, babasına ve tüm dostlarına sabır dilerim.