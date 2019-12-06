NATO'nun 70. Yıl Zirvesi bu yıl Londra'da yapıldı. Zirve'nin ana gündem maddeleri Türkiye'nin ekseninde olduğu tartışmalardı.
Bunlardan ilki, Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu YPG'nin tanımına yönelik tazyikiydi. İkincisi ise Ankara'nın YPG konusunda netleşme sağlanmadığı için şerh koyduğu Baltıklar ve Polonya'da örülmeye çalışılan yeni "duvar"ın akıbeti...
Klişelerin sıralandığı sonuç metnini bir kenara koyarsak, Baltık ülkeleri ve Polonya için tasarlanan güvenlik planına dair pürüzlerin giderildiği görülüyor. Türkiye'nin bu adımına karşılık NATO'nun önümüzdeki süreçte YPG terör örgütüne karşı tavrının ne olacağıysa merak konusu.
Çünkü, Paktın genel sekreteri Jens Stoltenberg bu konuda ortaya bir irade sergilese de Fransa'nın başını çektiği bir grubun Türkiye'ye karşı PKK kozundan vazgeçmek istemediğini biliyoruz.
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Aslında kutuplaşmanın taraflarını tarif ederken Fransa yerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
desek daha doğru olur.
Zira genç cumhurbaşkanının NATO zirvesi öncesine başlayan "Birliğin Beyin ölümü gerçekleşti"
türünden magazinsel çıkışları kişisel kariyer planlarıyla da doğrudan ilişkili. Göreve geldiği günden beri sokakta olan sarı yeleklileri bile ikna edemeyen Macron'un hedefi boyundan epeyce büyük
.
Gözünü, Avrupa'nın en deneyimli, etkili ve ciddiye alınan siyasetçi olan ancak siyaseti bırakacağını açıklayan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bırakacağı pozisyona
dikmiş durumda.
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Keşke hakkında "Küçük Napolyon
" esprileri yapılan Macron,
bu macera öncesinde vakit bulup
NATO liderlerinin Buckingham Saray
'ına girişlerinin videosu bir izlese.
Evet, görüntülerde kendi süklüm püklüm haline de rastlayacak ama asıl göreceği mekânın sahipleri
olacak. Böylece planlarını revize edebilir.
Ayrıca Macron'un Türkiye'deki muadilleriyle, bizim küçük eniştelerle
de iletişime geçmesi faydasına olabilir.
Çünkü Erdoğan, 1952'de
yoğun çabalar sonucu girebildiğimiz NATO'da Türkiye'yi patronlar locasında
temsil ederken, içeride kafayı Macron gibi "Türkiye'nin silahlanmasına" takan siyasetçilerimiz var bizim.
Arada dar alanda paslaşırlar. Soran olursa da adına enternasyonalizm derler...