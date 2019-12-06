NATO'nun 70. Yıl Zirvesi bu yıl Londra'da yapıldı. Zirve'nin ana gündem maddeleri Türkiye'nin ekseninde olduğu tartışmalardı.

Bunlardan ilki, Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu YPG'nin tanımına yönelik tazyikiydi. İkincisi ise Ankara'nın YPG konusunda netleşme sağlanmadığı için şerh koyduğu Baltıklar ve Polonya'da örülmeye çalışılan yeni "duvar"ın akıbeti...

Klişelerin sıralandığı sonuç metnini bir kenara koyarsak, Baltık ülkeleri ve Polonya için tasarlanan güvenlik planına dair pürüzlerin giderildiği görülüyor. Türkiye'nin bu adımına karşılık NATO'nun önümüzdeki süreçte YPG terör örgütüne karşı tavrının ne olacağıysa merak konusu.

Çünkü, Paktın genel sekreteri Jens Stoltenberg bu konuda ortaya bir irade sergilese de Fransa'nın başını çektiği bir grubun Türkiye'ye karşı PKK kozundan vazgeçmek istemediğini biliyoruz.

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Aslında kutuplaşmanın taraflarını tarif ederken Fransa yerine Cumhurbaşkanıdesek daha doğru olur.Zira genç cumhurbaşkanının NATO zirvesi öncesine başlayantüründen magazinsel çıkışları kişisel kariyer planlarıyla da doğrudan ilişkili. Göreve geldiği günden beri sokakta olan sarı yeleklileri bile ikna edemeyenGözünü, Avrupa'nın en deneyimli, etkili ve ciddiye alınan siyasetçi olan ancak siyaseti bırakacağını açıklayan Almanya Başbakanıdikmiş durumda.

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Keşke hakkında "" esprileri yapılan Macron,bu macera öncesinde vakit bulupNATO liderlerinin'ına girişlerinin videosu bir izlese.Evet, görüntülerde kendi süklüm püklüm haline de rastlayacak ama asıl göreceğiolacak. Böylece planlarını revize edebilir.Ayrıca Macron'un Türkiye'deki muadilleriyle,de iletişime geçmesi faydasına olabilir.Çünkü Erdoğan,yoğun çabalar sonucu girebildiğimiztemsil ederken, içeride kafayı Macron gibi "Türkiye'nin silahlanmasına" takan siyasetçilerimiz var bizim.Arada dar alanda paslaşırlar. Soran olursa da adına enternasyonalizm derler...