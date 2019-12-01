CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayalım. Malumunuz, Kemal Bey 2020'de tek adam olarak gittiği Kurultay için çalışmaya başladı.

Geçen hafta da epeyce terledi.

Önce, mevcut ve potansiyel rakiplerini ardından tüm rakiplerini tasfiye etmeye yarayacağını düşünerek, son yılların en utanç verici siyasi kumpasına ortak oldu. Sözcü gazetesinin yalan olduğunu açıklayıp yazarına özür dilettiği asparagas haberine kefil oldu.

Şimdi ise Turangate skandalında en ufak rolü olanlar bile özür dilerken o suskun.

CHP Genel Başkanlığı'nın ve Cumhurbaşkanlığı'nın "doğal adayı" Muharrem İnce de Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla konuşmama kararı aldı.

Gözü, CHP Genel Başkanlığı'ndan ziyade daha yükseklerde daha doğrusu "dışarıda" olduğu söylenen Ekrem İmamoğlu ise bildiğiniz üzere seçildiği günden beri idari izinli.

Ama sanmayın ki "Sahibiyim" dediği 16 milyonu, bizleri ihmal ediyor... Kendine çok yakıştırdığı tatil seyahatlerinde bile hep "Ben" diye başlasa da sözü mutlaka İstanbul'a getiriyor. Allah var, Avrupa başkentlerinde küreselcilere iyi pazarlıyor Şehri İstanbul'u.

Bugünlerde ise biraz sıkıntılı. Zira seçimlerde indirim yapacağını vaat ettiği suya fahiş zam teklifi yapmak zorunda kalınca biraz sıkıştı.

Kısacası o da olduğu yerde terlemeye devam ediyor.

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Başka?bulmak için canla başla çalışmaya devamediyor. Suriyeli nefretini körükleyeceği birolay ya da politize edecekleri intihar vakasıbulamazsa, faşist provokasyonlara abanıyor.'ın" diye özet geçtiğivevs. ise ne yapsalar gündem olamıyorlar.Habertürk daha ne yapsın?

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İktidar cephesine gelelim...Cumhurbaşkanı'ın gündemi malum.Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılanYönettiği ülkenin Doğu Akdeniz'deki rezervlerdenalması için bölgeye üşüşen. Tüm bunları yaparken ABD ve Rusya ile aynı anda iyi olmaya çalışıyor.Şimdilerde ise, daha başlamadan uluslararası siyasette, küresel medyada ve London Bridge'dehazırlanıyor. İşi hiç de kolay değil!de içeride Erdoğan'ın bu bölgesel ve küresel ajandasının en büyük destekçisi.İster küçültüp ister büyütüp bakalım resim bu. Ve ne zaman bu kareye baksam aklıma'ın yazılarında sıkça hatırlattığı siyasi bir anekdottan çıkarttığım şu özet geliyor: