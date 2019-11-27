Haluk Bilginer geçen gün de tuttu, dünyanın en prestijli televizyon ödüllerinden olan Emmy'de en iyi erkek oyuncu seçildi!

Bizi yine gururlandırdı.

Ama zaten usta oyunculuğuyla Türk seyircisinin gönlünü yıllar önce fethetmişti...

Performansı yalnızca Türkiye'de değil, ileri tiyatro öğrenimi gördüğü ve pek çok başarılı işin altına imza attığı Birleşik Krallık'ta da takdir topluyordu.

Yıllardır keyifle takip ettiğim Bilginer'in kariyerinde tartışılmaz yeteneğinin ve işini ciddiye almasının büyük payı olduğu ortada.

Ama bence Bilginer'in başarı öyküsündeki 'Higgs bozonu', ödül aldığı dizinin adında zikredilenden başkası değil:

Bilginer'in "şahsiyeti."

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Zira uzunca bir süresine sahnesinden şahit olduğumuzSanatçının ödülün ardından gazetecilere yaptığı sade yorumlar bile başlı başına bunun göstergesi.Sadece işini ciddiye alan bir adamın gururla gülümseyen samimiyeti.

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Gündemdeki diğer şahsiyetse elli yıllık bir gazeteci.O da yıllardır bildiğiniz gibi...Yine adı bir skandalın içinde anılıyor.Evet,bahsediyorum.Meğer öğreniyoruz ki Uğur Bey bu skandaldanTalat Atilla... Dündaralmayıncakalmış.Hattageçengün yazmıştı... UğurBey skandalın zeminini ta aybaşındacilalamaya başlamış. Atilla'nıninternet sitesini tüm takipçilerineısrarla tavsiye etmiş.Dün de gazetesi(varmış)Metin Yılmaz kendisine şöylesitem ediyordu:"Rahmi Bey'in yazdığına yüzde 100 inansam zaten manşet yapardım.Keşke Metin Bey, keşke...Ama benim aklıma başka bir şey takılıyor...Acaba bu tarz işlerdegeliyor?Haklısınız,