Haluk Bilginer geçen gün de tuttu, dünyanın en prestijli televizyon ödüllerinden olan Emmy'de en iyi erkek oyuncu seçildi!
Bizi yine gururlandırdı.
Ama zaten usta oyunculuğuyla Türk seyircisinin gönlünü yıllar önce fethetmişti...
Performansı yalnızca Türkiye'de değil, ileri tiyatro öğrenimi gördüğü ve pek çok başarılı işin altına imza attığı Birleşik Krallık'ta da takdir topluyordu.
Yıllardır keyifle takip ettiğim Bilginer'in kariyerinde tartışılmaz yeteneğinin ve işini ciddiye almasının büyük payı olduğu ortada.
Ama bence Bilginer'in başarı öyküsündeki 'Higgs bozonu', ödül aldığı dizinin adında zikredilenden başkası değil:
Bilginer'in "şahsiyeti."
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Zira uzunca bir süresine sahnesinden şahit olduğumuz yıllar onu sertleştirmedi.
Sanatçının ödülün ardından gazetecilere yaptığı sade yorumlar bile başlı başına bunun göstergesi.
Ne büyük büyük politik mesajlar, ne kibir göstergesi aşırı bir mütevazılık.
Sadece işini ciddiye alan bir adamın gururla gülümseyen samimiyeti.
***
Gündemdeki diğer şahsiyetse elli yıllık bir gazeteci. Uğur Dündar.
O da yıllardır bildiğiniz gibi...
Yine adı bir skandalın içinde anılıyor.
Evet, Truangate'den
bahsediyorum.
Meğer öğreniyoruz ki Uğur Bey bu skandaldan pek önceden haberdarmış.
Talat Atilla önce onu aramış
... Dündar
almayınca ihale Rahmi Turan
'a
kalmış.
Hatta Star'dan Ersoy Dede
geçen
gün yazmıştı... Uğur
Bey skandalın zeminini ta aybaşında
cilalamaya başlamış. Atilla'nın
internet sitesini tüm takipçilerine
ısrarla tavsiye etmiş.
Dün de gazetesi Sözcü'nün Genel Yayın Yönetmeni
(varmış)
Metin Yılmaz kendisine şöyle
sitem ediyordu:
"Rahmi Bey'in yazdığına yüzde 100 inansam zaten manşet yapardım.
Uğur Bey de yalan olduğuna bu kadar eminse keşke Rahmi Bey'i de uyarsaydı."
Keşke Metin Bey, keşke...
Ama benim aklıma başka bir şey takılıyor...
Acaba bu tarz işlerde akla ilk önce neden hep Uğur Dündar
geliyor?
Haklısınız, işte bunların hepsi şahsiyet meselesi...