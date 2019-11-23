Dün gazetelerdeki ölüm ilanları arasında, 25. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt da vardı.

Fenerbahçeliler Derneği ve Genelkurmay Başkanlığı, sadece birkaç gün önce de eşini toprağa veren Büyükanıt'ı küçük birer ilanla uğurluyorlardı...

Allah rahmet eylesin.

Büyükanıt'ın, askeri alanda olmasa da siyasette bıraktığı izlerin kolektif hafızamızda yeriyse kuşkusuz daha geniş.

Zira Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüttüğü 2006-2008 yıllarında pek çok siyasi tartışmanın göbeğinde olan bir generaldi.

Üstelik yıllarca tartışılacak icraatlar icat eden, siyasi literatüre yeni kavramlar kazandıran bir aktördü.

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Aslında Büyükanıt'ın hikâyesinin bizi ilgilendiren kısmı daha öncesinde,başlamıştı.Kara Kuvvetleri Komutanı olduğundaysa artık enikonu tanınıyordu... O günlerde KKK, tıpkıbir sonraki adımı Genelkurmay Bakanlığı olarak görülen bir makam olduğu için BüyükanıtŞemdinli'de Umut Kitabevi'ne bomba atıldıktan sonra yakalanan astsubaylardaniçin kullandığı ,ifadesi sembol oldu.Meşhur soruşturmayı yürüten ve Büyükanıt'ı yargıyı engellemekle suçlayan dönemin Van Özel yetkili Savcısı Ferhat Sarıkaya'nın şimdi FETÖ'den içeride olduğunu da hatırlatalım.

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Büyükanıt asıl sükseyi ise kuşkusuz, bir gece saat 23.30'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesine koyulan bir bildiri ile yaptı.Büyükanıt'ın "tek başıma yazdım" dediği bildiride, Başbakan Erdoğan ve hükümeti, Abdullah Gül gibiCumhurbaşkanı adayı yapmaması için uyarılıyordu!Büyükanıt'ın "e-muhtıra" adıyla anılan icadı elbetteAncak bir "post modern" darbe de değildi. Zaten muhtıranın muhatabı olan Erdoğan da bu hadsiz ve hukuksuz tehdide pabuç bırakmayıp. E-muhtıra da siteden silindi.Gül'ün adının kısa bir süre önce, o günlerde eşinin başörtüsünü gerekçe göstererek kendisini Çankaya'ya layık görmeyenlerin Cumhurbaşkanı adayı olarak geçtiğini hatırlatmamıza gerek yok sanırım.

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Evet, Büyükanıt'la ilgili en çok merak edilen sırsa e-muhtıradan bir hafta sonra 5 Mayıs'ta, Erdoğan'la Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleştirdiği görüşmeydi.Erdoğan bu görüşme içindedi. Büyükanıt ise toplantının içeriğiyle ilgili "" açıklamasını yaptı.Bu arada genç okurlarımolduğuna eminim şaşırıyorlardır. Zira kendilerine sorsam şimdiki kuvvet komutanlarının hatta Genelkurmay Başkanımızın ismini söylemekte zorlanacaklarına eminim. Ama bu kötü bir durum değil. Tam aksine, vücutta iyi çalışan organın varlığının hissedilememesi misali, mevcut askeri kadronun işine, askerliğe odaklandığını gösteriyor.