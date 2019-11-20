Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Ak Parti grup toplantısında Türkiye- ABD ilişkilerine dair çarpıcı bir çerçeve çizdi.

"Başkan Trump ile oldukça verimli toplantılar yaptık. Amacımız bu zor dönemi her iki ülke için de en makul bir şekilde sürdürerek geride bırakmaktır.

Aramızdaki sorun alanların pek çoğu küçük pürüzlerden ibarettir. Bu sorunlar suni olarak büyütülmüştür. İki ülke arasındaki sorunların gerçek sebebini en iyi gören de Sayın Trump'tır. Biz de aynı anlayışla yüzümüzü geleceğe çevirerek iş birliği yapabileceğimiz alanlara odaklanıyoruz...

Son ziyaretimiz bu bakımdan oldukça faydalı geçmiştir. Aramızdaki birçok meseleye kökten çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik."

Trump'ın işbaşına geldiği seçimlerinin arifesinde gerçekleşen 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden beri bir üst gerginlik seviyesine yükselen Türkiye-ABD ilişkilerinde "normalleşme iradesi" gösterilmesi her açıdan olumlu.

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Cumhurbaşkanı her ne kadar partisinin grubunda konuşmuş olsa da tarif ettiği perspektifinÇünkü 2020'de ABD seçimleri var. Ve bu seçim dünya üzerindeki hiçbir siyasi aktörün kayıtsız kalamayacağı bir süreç.Latin Amerika'danAfrika'ya, Avrupa ve OrtaDoğu'dan Çin'e kadar her ülkeninsiyasetini ve ekonomisinidoğrudan etkiliyor.Bu muazzam domino etkisi de dış politikanın, ABD'de seçimlerindeolmasının önünü açıyor.Trump'ın, Obama'nın mirasçısı Hillary Clinton'la yarıştığıhatırlayın...Sonra da, stadyumlarda, parklarda, duraklarda, mitinglerde yüzlerce sivili ve güvenlik görevlisini şehit verdiğimiz terör eylemlerininSizi bilmem ama bendiyenlerdenim.

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Bir önceki seçimde Trump'ın seçileceğine dair tahminlerim tutmuştu.Şimdi de, takip edebildiğim kadarıyla, merkez medyanın çıkardığı gürültüye rağmen ABD kamuoyunda siyasi atmosfer Trump'ın lehine.Umarım Kasım 2020 seçimlerini de,yeniden kazanır.Halkısınız, onun öncesinde, bahardavar...BakalımŞimdidende var, gözümüzden kaçmıyor.