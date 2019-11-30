Dün tüm dünyada Black Friday indirimi nedeniyle çılgınlar gibi alışveriş yapıldı.
Kimileri internet başında kimisi de mağazaların önünde geceledi. Ajanslara, zücaciyeye dalmış fil misali ortalığı talan eden ve parasıyla rezil olan müşterilerin görüntüleri düştü.
Alan da satan da razı olmasına karşın bu güne "Kara Cuma" denmesi ironiymiş...
"İstemem yan cebime koy" dercesine, yoğun alışverişin neden olduğu trafiğe, iş yüküne ve telaşına gönderme yapılıyormuş.
ABD'de Noel alışveriş sezonunun ilk günü olarak kabul edilen bu indirim günü, 1960'lardan itibaren Black Friday adıyla anılmaya başlanmış. Philadelphia'da ortaya çıktığı söylenen başarılı yerel kampanya, zamanla da küresel çapta yaygınlaşmış.
***
Black Friday, zaman zaman "Cumartesi, pazar dururken cuma niçin kara oluyormuş,
" eleştirilerine muhatap olsa da bizde de tuttu. Alternatif olarak 'Efsane Cuma'
, 'Süper Cuma' ve 'Beklenen Cuma'
isimleri de kullanılıyor. Kimi tesettür firmaları ise malum cumayı
, kampanyalarında "
Bereketli Cuma"şeklinde yumuşatıyorlar.
Ancak Black Friday modası bu yıl Türkiye'de "alışverişseverleri"
pek tatmin etmemişe benziyor. Dün Twitter'da "BlackFridayRezaleti"
en çok konuşulanlar listesinde birinci sıradaydı.
Kim niye kızmış diye biraz baktım... Bazı tüketiciler, yüzde beşlik, onluk
indirimlerin bugün için az olduğundan yakınıyorlardı.
Bazıları da Black Friday'den önce fiyatların daha düşük olduğunu gösteren etiketlerin ekran görüntülerini paylaşıyorlardı
ki, sayıları hiç az değildi!
E malum, "benim sermayem işini bilir."
Geçen sefer, sezon indirimini, enflasyonla mücadele kampanyasına denk getirmişlerdi
...
Şimdi de Black Friday indirim öncesi birazcık bindirim yapıvermişler işte.
***
Piyasalar Black Friday'le meşgulken siyasetin gündemi de indirimdi
.
İzmir Belediyesi'nin suya yüzde 15 zammının ardından dün de Eskişehir
Belediyesi'nden kara haber geldi. Yılmaz Hoca kentte suya yüzde 60 zam
yapmıştı.
Ama kuşkusuz en çok konuşulan, seçimlerde suya indirim
yapmamayı vaat eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan beş ay sonra gelen bindirim önerisiydi
. CHP'li başkanın suya yüzde yirmiyle seksen arası zam
yapılması teklifi AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.
CHP'li seçmen İmamoğlu'nun zam önerisini "Susuzluk kapıda, alt yapı için para lazım. Yok öyle üç kuruşa beş köfte
, pamuk eller cebe"
diye savunurken... Zamma
karşı çıkan AK Partililer, "Ya
Hanya'yı Konya'yı gördünüz
mü? Yönetmek muhalefet etmeye benzemiyormuş değil mi
" diye sitem
ediyorlardı.
"Şimdi bize indirim mi yaptılar bindirim mi" diye kafanız karıştıysa merak etmeyin. Yakında anlarız başımıza ne geldiğini.