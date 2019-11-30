Dün tüm dünyada Black Friday indirimi nedeniyle çılgınlar gibi alışveriş yapıldı.

Kimileri internet başında kimisi de mağazaların önünde geceledi. Ajanslara, zücaciyeye dalmış fil misali ortalığı talan eden ve parasıyla rezil olan müşterilerin görüntüleri düştü.

Alan da satan da razı olmasına karşın bu güne "Kara Cuma" denmesi ironiymiş...

"İstemem yan cebime koy" dercesine, yoğun alışverişin neden olduğu trafiğe, iş yüküne ve telaşına gönderme yapılıyormuş.

ABD'de Noel alışveriş sezonunun ilk günü olarak kabul edilen bu indirim günü, 1960'lardan itibaren Black Friday adıyla anılmaya başlanmış. Philadelphia'da ortaya çıktığı söylenen başarılı yerel kampanya, zamanla da küresel çapta yaygınlaşmış.

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Black Friday, zaman zaman "Cumartesi, pazar dururken" eleştirilerine muhatap olsa da bizde de tuttu. Alternatif olarak ', 'Süper Cuma' ve 'isimleri de kullanılıyor. Kimi tesettür firmaları ise, kampanyalarındaBereketli Cuma"şeklindeAncak Black Friday modası bu yıl Türkiye'de "pek tatmin etmemişe benziyor. Dün Twitter'da "en çok konuşulanlar listesinde birinci sıradaydı.Kim niye kızmış diye biraz baktım... Bazı tüketiciler,indirimlerin bugün için az olduğundan yakınıyorlardı.Bazıları da Black Friday'den önce fiyatların daha düşük olduğunu gösterenki, sayıları hiç az değildi!E malum,Geçen sefer,...Şimdi de Black Friday indirim öncesi birazcık bindirim yapıvermişler işte.

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Piyasalar Black Friday'le meşgulkenİzmir Belediyesi'nin suya yüzde 15 zammının ardından dün deBelediyesi'nden kara haber geldi. Yılmaz Hoca kentteyapmıştı.Ama kuşkusuz en çok konuşulan, seçimlerdeyapmamayı vaat eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan beş ay sonra gelen. CHP'li başkanınyapılması teklifi AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.CHP'li seçmen İmamoğlu'nun zam önerisini "Susuzluk kapıda, alt yapı için para lazım., pamuk eller cebe"diye savunurken... Zammakarşı çıkan AK Partililer, "YaHanya'yı Konya'yı gördünüzmü?" diye sitemediyorlardı."Şimdi bize indirim mi yaptılar bindirim mi" diye kafanız karıştıysa merak etmeyin. Yakında anlarız başımıza ne geldiğini.