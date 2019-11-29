Türkiye, kolektif bir sözlük olarak tanıtılan Wikipedia isimli internet sitesine erişimi 2017 yılından beri engelliyor.

Gerekçe ise sitedeki Türkiye'yi terörle aynı düzlemde gösteren içerikler. Yargı, site yetkilileriyle gerekli yazışmaların yapılmasının ardından söz konusu içeriklerin kaldırılmadığı tespit ettiği için Wikipedia sitesine erişim engeli koymuştu.

Site hakkında ayrıca Atatürk'e hakaret gibi gerekçelerle yapılan şikâyetler de var.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın hafta ortasında Wikipedia'yla ilgili yaptığı açıklama tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

"Wikipedia Türkiye'den editör olup bu maddeleri düzeltmeye çalışanların hem editörlüklerini sildi, onları sistemden attı hem de bu maddelerle ilgili yapılan değişiklikleri eski haline getirdi. Şimdi bizim ne yapmamızı bekliyorsunuz? Ben o site ülkeme iftira atarken, hakkımı kendi belirlediği kurallarla savunmaya çalışırken beni sistemden atıyorsa ne yapmamı beklersiniz?"

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Bakan'ın, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu isyanı yerinde.Eğer Wikipedia iddia edildiği gibi, dünyanın her yerinden kullanıcıların özgürce bilgi paylaşımına açıksaBir devletin delilsiz bir şekildegibi ciddi suçlarla itham edilmesine "ifade özgürlüğü" diyerek zemin yaratacaksın... Ancak aynı zemindebile çok göreceksin.Ardından da zeytinyağı gibi üste çıkacaksın... Yerel ve uluslararası yasalara göre suç olan bukarşısındasansür diye yaftalayacaksın.Böyle mantıksızlık olur mu?

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Olur...Yeni dünyanın gerçeği bu.'un Twitter'ın,'ın,'un parlak bir kaç Amerikalı gencin California'da bir garajda partilerken bulduklarıolmadığını biliyoruz.Devletler, istihbarat servisleri ve sermaye çevreleri, yeni kamusal alanımız olan bu dijital platformlar sayesindeda kontrol ediyorlar.Mesela Çin, bonzaiden sonra piyasaya sürdüğüisimli kitlesel sanal "dozunu öyle bir ayarlıyor ki...sitede bir tek Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerininyapılamıyor.Bu saatten sonrabu salgınınönüne geçmek mümkündeğil.Wikipedia gidiyor, xpedia'ya gelir. Ortalık, insanlara, hatta halklara attıkları iftiralarla ekşi çöp gibi kokan sözlüklerden geçilmiyor. Sanal özel ağların bini de bir para zaten.Dolayısıyla Türkiye Wikpedia'yı,nafile çabaları artık terk etmeli.Sonra'da bu kirli mecraya temiz su dökecekdestek vermeli.Gençleredemek yetmiyor.