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MELİH ALTINOK
29 Kasım 2019, Cuma MELİH ALTINOK

İyi de Wikipedia ne zaman özgürleşecek?

Türkiye, kolektif bir sözlük olarak tanıtılan Wikipedia isimli internet sitesine erişimi 2017 yılından beri engelliyor.
Gerekçe ise sitedeki Türkiye'yi terörle aynı düzlemde gösteren içerikler. Yargı, site yetkilileriyle gerekli yazışmaların yapılmasının ardından söz konusu içeriklerin kaldırılmadığı tespit ettiği için Wikipedia sitesine erişim engeli koymuştu.
Site hakkında ayrıca Atatürk'e hakaret gibi gerekçelerle yapılan şikâyetler de var.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın hafta ortasında Wikipedia'yla ilgili yaptığı açıklama tartışmayı yeniden gündeme getirdi.
"Wikipedia Türkiye'den editör olup bu maddeleri düzeltmeye çalışanların hem editörlüklerini sildi, onları sistemden attı hem de bu maddelerle ilgili yapılan değişiklikleri eski haline getirdi. Şimdi bizim ne yapmamızı bekliyorsunuz? Ben o site ülkeme iftira atarken, hakkımı kendi belirlediği kurallarla savunmaya çalışırken beni sistemden atıyorsa ne yapmamı beklersiniz?"

***

Bakan'ın, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu isyanı yerinde.
Eğer Wikipedia iddia edildiği gibi, dünyanın her yerinden kullanıcıların özgürce bilgi paylaşımına açıksa bu sansürü neyle izah edeceğiz?
Bir devletin delilsiz bir şekilde "teröre deste vermek" gibi ciddi suçlarla itham edilmesine "ifade özgürlüğü" diyerek zemin yaratacaksın... Ancak aynı zeminde "cevap hakkını" bile çok göreceksin.
Ardından da zeytinyağı gibi üste çıkacaksın... Yerel ve uluslararası yasalara göre suç olan bu pişkin saldırı karşısında hukukun tanıdığı hakların kullanılmasını sansür diye yaftalayacaksın.
Böyle mantıksızlık olur mu?

***

Olur...
Yeni dünyanın gerçeği bu.
Facebook'un Twitter'ın, İnstagram'ın, Youtube'un parlak bir kaç Amerikalı gencin California'da bir garajda partilerken buldukları parlak fikirler olmadığını biliyoruz.
Devletler, istihbarat servisleri ve sermaye çevreleri, yeni kamusal alanımız olan bu dijital platformlar sayesinde bilginin dolaşımını da kontrol ediyorlar.
Gerçek onların gündem olmasına izin verdiklerinden başkası değil artık!
Mesela Çin, bonzaiden sonra piyasaya sürdüğü "TikTok" isimli kitlesel sanal "uyuşturucunun" dozunu öyle bir ayarlıyor ki... Her türlü rezilliğin paylaşılması esasına dayanan bu "esprili" sitede bir tek Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinin "şakası dahi" yapılamıyor.
Bu saatten sonra erişim engelleme gibi eski silahlarla bu salgının önüne geçmek mümkün değil.
Wikipedia gidiyor, xpedia'ya gelir. Ortalık, insanlara, hatta halklara attıkları iftiralarla ekşi çöp gibi kokan sözlüklerden geçilmiyor. Sanal özel ağların bini de bir para zaten.
Dolayısıyla Türkiye Wikpedia'yı, hukuk aracılığıyla "özgürleşmeye" ikna etmek gibi nafile çabaları artık terk etmeli.
Sonra'da bu kirli mecraya temiz su dökecek sivil, yaratıcı ve eğlenceli projelere destek vermeli.
Gençlere "Yazbee" demek yetmiyor.

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