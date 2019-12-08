Dün kamuoyu iki ayrıcalık talebini tartıştı.

Biri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "malum zat" diye bahsettiği, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun üniversitesi için talep ettiği istediği maddi ayrıcalık.

Bunun üzerine söylenecek çok fazla bir şey yok. Bir ara başbakanlık, milletvekilliği yaptılar diye, birilerine ömür boyu her hür teşebbüsünde iltimas geçilecek değil ya.

İkincisi ise, büyük kentlerin en büyük problemlerinden biri olan çakarlı araçlar...

Bu ışıklı araçlar, trafikteki diğer sürücülerin hakkını keyfi şekilde gasp ediyorlar. Acelecilikleri zaman zaman ölümlü kazalara bile yol açıyor.

İşin kötüsü, bir ara bu çakarlar peynir ekmek gibi dağıtıldığı için hangisi gerçek hangisi sahte ayırmak da mümkün olmuyor. Bu kafa karışıklığı da vatandaşların gerçekten geçiş üstünlüğü olan araçlara şüpheyle bakmasına neden oluyor.

Mevzu yalnızca trafik ve güvenlikle de ilgili değil. Artık mesele, toplumun hassaslaştığı görgüsüzlüğün, saygısızlığın, eyyamcılığın adeta bir sembolüne dönüşmüş durumda.

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Hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz yaz AK Parti üst düzey yöneticileri, eski bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları da dahilNe var ki kamuoyunun bu yaygın kanaatinihalde, siyasilerimiz dün sabah tuttular, çakar kullanabilecekler listesini genişleten bir yasayı Meclis'ten geçirdiler!Basında yer alan haberlere göre, muhalefetin karşı çıktığı ancak AK Parti ve MHP oylarıyla geçen yeni torba yasaya göre,takabilecekmiş. Böylece aramıza, kırmızı ışıkta geçebilecek, park yasağı gibi trafik kısıtlamalarına tabi olmayacak, güvenlik şeridinde hız denemesi yapabilecek,yüzlerce kişi daha eklenmiş oldu.Bakalım, eş başkanlarının gerine gerine "dediği HDP'nin vekilleri trafikte bize arkadan selektör yaparken hangi rengi çakar renk tercih edecekler?yoksa üçü bir arada mı?Çok şükür,sağlık harcamalarıyla ilgili geçmişe dönükborçlarının silinmesini içeren madde demetinden çıkartılmış!

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, üst düzey hükümetüyelerinin ya da can güvenliği tehditaltında olan muhalefet liderlerimizin, ordukomutanlarının, valilerin vs. çakar ayrıcalığınıkullanmalarıKimsenin adını sanını bile bilmediği milletvekilleri, belediye encümen üyeleri, il başkanları daUmarım bu yanlış hesap da Bağdat'tan döner.