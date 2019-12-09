Davutoğlu ekibi haftalardır Şehir Üniversitesi ile ilgili bir kampanya yürüyordu.

Nargileci trolleri bir yandan, Davutoğlu'nun başbakanlığının bitmesiyle birlikte "medyayı yönetme hayalleri" de suya düşen ve başımıza muhalif kesilen "İslamcı gazetecileri" diğer yandan bize şu hikâyeyi anlattılar:

"Kamu bankaları, hükümetle arası kötü olduğu için Davutoğlu'nun vakıf üniversitesine verdikleri kredilerde kolaylık tanımıyorlar."

Kendilerini dünlerinden ve işlerinden tanı- yanlar, bu vakıf ajitasyonunu yemediler tabii ki.

Ancak, devletin yağmurlu havada vatandaşına vereceği suya bile "Aman serbest piyasaya müdahale olur" diyerek karşı çıkan liberallerimizi ve bazı öğrencilerimizi "eğitim" diyerek kısmen ikna ettiler.

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Derken NATO zirvesinden henüz dönmüş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanbu konuda bir açıklama yaptı. Çok ciddi ve çarpıcı bilgilerleverdi: Şehir Üniversitesi 'nin. Dahasonrasında. Hiçbir üniversitenindaha önce mülkiyet devri olmamıştır. Öksüz ve yetimin hakkını orada gözetmeksizin devir gerçekleştirdiler. Çok da teferruata girmek istemiyorum, burada!"

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Kuşkusuzbir tartışmaylakarşı karşıyayız.Cumhurbaşkanın sözleri de kısa ve net.Ancak Davutoğlu cephesinden şu ana kadar "tekrarından başka bir şey duymadık.Biliyorum, Davutoğlu cevabı kısa olan soruları duyuncaBaşbakanlığı döneminde kendisine böyle sorular sorduğumda benidiyerek, hatta "teröristlikle" suçluyorlardı.Bugün ortalıkta ifade özgürlüğü savaşçısı gibi dolaştıklarına bakmayın siz... Başbakanken kendisine eleştiri yapıyorum diye danışmanları,arayaraksöylüyorlardı.Ayrıntıları merak eden Süleyman Özışık'a sorsun, o isim isim yazmıştı.Neyse... Şimdi de beyefendi kızacak diye susacak değiliz.Evet, diğer vakıf üniversitelerimizin de serbestçe cevaplayabilecekleri sorumuz net:. Ardındanarkadaşınız siyasi nüfuzunu kullanıp...Yetinmeyip... Borçlular sizin kapınızı çalsa... Dahabitmedi... Sonra da hakkınızı arayıncagibi üste çıkıp,deyip sizisuçlasa?Bu durumda ne yapardınız?ya da açık başbakanlık imkânlarıyla değil, sadece... Siz de bu halkın dişinden tırnağından arttırdığıyla kurduğu kamu bankalarına olan