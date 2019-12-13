Dünyanın gündemi 16 yaşında İsveçli bir kız çocuğu olan Greta Thunberg.

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki agresif tavırları, boyunu çok aşan politik mesajlarıyla dikkatleri üzerine çeken Greta geçenlerde Time'ın kapağındaydı. Küçük kızı "2019 yılının kişisi" seçen dergi ondan "gençliğin gücü" diye bahsediyordu.

Dün de Twitter'da, hiçbir popüler gündemi es geçmeyen ABD Başkanı Donald Trump'la kapışıyordu bizimki.

3,3 milyon takipçili hesabından, büyükbabası yaşındaki Trump'ın "Çok saçma.

Greta öfke yönetimi problemi üzerine çalışmalı ve sonra da bir arkadaşıyla güzel eski bir filmi izlemeye gitmeli. Sakin ol Greta, sakin" şeklindeki Twitine şu cevabı veriyordu:

"Kendi öfke sorunu üzerinde çalışan bir ergen. Şu sıra sakinleşmek ve güzel bir eski usul filmi arkadaşıyla izlemekle meşgul."

Greta'nın gün içinde, kendisine Twitter'dan "velet" diyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsorano'yı da "ustaca savuşturduğunu" hatırlatmadan geçmeyelim.

16 yaşında bir "velet" için ne yoğun diplomasi trafiği ama!

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Küreselcilerin, Greta'yıiçin cilaladıkları ortada. Büyükoranda da başarılı oldular.sahiplerinin acımasızlığını gösteren en önemli ayrıntıysa kuşkusuz küçük çocuğun "farklılığını" fark etmeleri.Zira henüz 11 yaşındayken depresyona giren, o dönemden beri yemek yememeye ve "gerekli olmadıkça" konuşmayan Greta'yateşhisi konulmuş.Herkesin farkında olduğu eğretiliğinin üstüne bir de Greta'nın bueklenince küçük çocuğun birdönüşmesi elbette kaçınılmaz oldu.Ama olsun çok konuşuldu değil mi!

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Benimse Greta'ya baktığım tek hissettiğim duyguBelki biraz da kaygı.Ve ünlü bir sanatçı olduğu söylenen annesi, babası bu trajediyi izliyor. HaklısınızHani sık sık, "" diyeövünüyoruz ya...Kabul edin, çok kötü de olabiliyoruz.