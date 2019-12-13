Dünyanın gündemi 16 yaşında İsveçli bir kız çocuğu olan Greta Thunberg.
Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki agresif tavırları, boyunu çok aşan politik mesajlarıyla dikkatleri üzerine çeken Greta geçenlerde Time'ın kapağındaydı. Küçük kızı "2019 yılının kişisi" seçen dergi ondan "gençliğin gücü" diye bahsediyordu.
Dün de Twitter'da, hiçbir popüler gündemi es geçmeyen ABD Başkanı Donald Trump'la kapışıyordu bizimki.
3,3 milyon takipçili hesabından, büyükbabası yaşındaki Trump'ın "Çok saçma.
Greta öfke yönetimi problemi üzerine çalışmalı ve sonra da bir arkadaşıyla güzel eski bir filmi izlemeye gitmeli. Sakin ol Greta, sakin" şeklindeki Twitine şu cevabı veriyordu:
"Kendi öfke sorunu üzerinde çalışan bir ergen. Şu sıra sakinleşmek ve güzel bir eski usul filmi arkadaşıyla izlemekle meşgul."
Greta'nın gün içinde, kendisine Twitter'dan "velet" diyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsorano'yı da "ustaca savuşturduğunu" hatırlatmadan geçmeyelim.
16 yaşında bir "velet" için ne yoğun diplomasi trafiği ama!
***Küreselcilerin, Greta'yı uluslararası siyaseti trollemek için cilaladıkları ortada. Büyük oranda da başarılı oldular.
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