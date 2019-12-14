Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasıyla ilgili tartışma şüphesiz siyaset tarihimizin absürt başlıkları arasında yerini aldı.

Erdoğan'ın 2014 yılında Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla birlikte dolaşıma sokulan bu gündem, karşısında blok olan rakiplerinin beş benzemezle çektiği bir restten farklı değildi.

İddialar üzerine Erdoğan'ın mezun olduğu üniversiteden gerekli açıklamalar yapıldı.

Noter onayı resmi belgeler "aslını isteriz" şeklindeki anlamsız itirazları kesmeyince, üniversitedeki hocalarının tanıklığına bile başvuruldu. Onlardan biri de CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'dı.

Dört yıl boyunca Erdoğan'ın hocalığını yaptığını söyleyen CHP'li vekil, Erdoğan'ın İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı 4 yıllık eğitim veren İktisat ve Ticaret Yüksekokulu'nu bitirdiğini söylüyordu.

Ama ne fayda!

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Tartışmanın fitilini ateşleyen, İYİ Parti'nin henüz ayrışmadığı,15 Temmuz'daKemalistdarbe heveslileri deolanmuhabbete bayıldılar...O günlerde, FETÖ'nün eş zamanlı olarak başlattığıyalanınaşifreli çengel bulmacalarla omuz veren Sözcü gazetesine falan gün doğmuştu."Ya tutarsa" diyerek, Cumhurbaşkanı olmasına kesin gözüyle bakılan Erdoğan'ı yıpratmak için yalanı çoğalttılar.Ardından Eş Genel BaşkanıdiyenPKK'nın siyasi ayağı da trene bindi.O dönem, FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz'da ölümüne düşman gördüğü darbeci Kemalistlere,üzerinden de olsa destek vermesi çok az kişinin dikkatini çekmişti.Ancak bugün herkes biliyor ki, buİnandırıcı olması için, tartışmanın startını muhalefetteki müsait çevreler üzerinden vermişler, ilk onlarıno kadar.

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Geçenlerde de Adem Yavuz Aslan isimli firari FETÖ yöneticisi,'nu şu sözlerle selamlıyordu:FETÖ'cü Aslan'ın tweeti kısa süredetroller tarafından internette yayıldı. Öyleki, Davutoğlu'nun partisinin "en gençkurucu üyesi" diye tanıtılan bir şahıs (dün kameralarınkarşısında şunları söylüyordu:"Sayın Davutoğlu, en azından diploması varkendisinin."Birnerdeyse 6 yılönce kuyuya attığı yalanı artık ciddi, aklıbaşında kimse tartışmıyor."karanlık odalar" bile satmaz diye bu diplomageyiğine girmiyorlar.Ama ülkede kurulan bir "yeni partinin" gencine, vizyon misyon deyince aklına ilk olarak bu FETÖ geyiği geliyor.diyenafile ağlamaya devam mı?