Urla Belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz'un FETÖ silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklanması İzmir ve Ankara'da büyük yankı buldu. Daha önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı danışmanlarının da FETÖ'cü çıktığı CHP de, bu tutuklamayla sarsıldı. Bu süreçte gündeme gelen bir iddia ise ortalığı karıştırdı. Buna göre, Burak Oğuz'un bir dönem görüşmediği belirtilen babası Ahmet Oğuz, seçim öncesi adayların belirlendiği dönemde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı ve "Oğlum FETÖ'cüdür, onu aday gösterirseniz sizin için sıkıntı olur" dedi.

CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz tutuklandı! 'Üst düzey' FETÖ'cülerle görüşmüş!



BABA CEVAP VERMEDİ



Ortalığı karıştıran bu iddia önceki akşam çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde Oğuz'a da yöneltildi. Oğuz'a ayrıca babasıyla görüşüp görüşmediği de soruldu. Başkan Oğuz'un, "1991 yılında kardeşimi kaybettim. O dönemde babamla annemin arası açılınca aramıza küslük girdi. Ardından sorunu giderdik ve barıştık. Bunun dışında başka bir sebepten dolayı görüşmeme durumu söz konusu değil" yanıtı verdiği öğrenildi. Öte yandan baba Ahmet Oğuz ise, "Ben çocuğum hakkında konuşamam, kendisi kocaman adamdır. Ne yapıyorsa kendisi yapıyor. Benim ne yaptığı hakkında bir bilgim yok" diye konuştu. Baba Oğuz, 31 Mart yerel seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığı iddialarıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı. Söz konusu iddia ile ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama yapması bekleniyor.

DENİZ KUVVETLERİ YAPILANMASIYLA DEFALARCA GÖRÜŞMÜŞ



Burak Oğuz hakkında hazırlanan tanık ve müşteki ifadelerinin yer aldığı geniş çaplı dosyada telefon kayıtları ve dökümlere de yer verildi. Başkan Oğuz'un mahrem imamlar ile irtibatı ve yaptığı görüşmeler kayıtlara şu şekilde geçti:

Kılıçdaroğlu FETÖ'cü olduğunu biliyordu





Oğuz, üzerine kayıtlı 0532416XXXX numaralı hat ile FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapılanması içerisinde genel müdür pozisyonunda faaliyet gösteren Faruk kod adlı Feyzullah Demirci ile 2008-2011 arasında 5 kez, örgütün deniz kuvvetleri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Metin ve Fevzi kod adlı Hakan Çiçek ile 2012-2014 tarihleri arasında 10 kez, örgütün mülki idari amirleri yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Mahmut Akpınar ile 2011'de 1 kez görüştü. Ayrıca Oğuz'un örgütün emniyet mahrem imam yapılanmasında faaliyet gösteren Orhan kod adlı Olcay Maleker ile 2007-2015 tarihleri arasında 5 kez irtibat kurduğu tespit edildi.





182 GÖRÜŞME YAPILMIŞ



Oğuz adına kayıtlı 0533416XXX numaralı GSM hattının da Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında müdür yardımcısı pozisyonunda faaliyet gösteren Muhammet kod adlı Lokman Uçan tarafından kullanıldığı ve bu hat ile şüpheli Oğuz tarafından kullanıldığı değerlendirilen 0532416XXXX numaralı telefonun 2017- 2018 tarihi arasında 43 kez HTS kaydının olduğu tespit edildi.

Lokman Uçan isimli şahıs tarafından kullanıldığı değerlendirilen 0533416XXX numaralı GSM hattı ile aynı tarihte aktive edilen 0533416XXXX0 ve 0533416XXX numaralı GSM hatlarının Oğuz tarafından kullanıldığı değerlendirilen 0532416XXXX GSM hattı ile 2017-2018'de 19 kez ortak baz bilgisi bulunduğu tespit edildi.



İbrahim Burak Oğuz tarafından kullanıldığı değerlendirilen 0532416XXXXX numaralı hattı ile haklarında FETÖ soruşturmaları kapsamında adli işlem yapılan toplam 182 şahıs ile 2006-2019 tarihleri arasında irtibat kaydı bulunduğu görüldü.



TANIKLAR ÖRGÜT ÜYELİĞİNİ DOĞRULADI



Oğuz hakkında hazırlanan dosyada, tanıkların ifadeleriyle Başkan'ın KHK ile kapatılan 2 derneğin üyesi olduğu, örgüt sohbetlerine katılıp sohbet imamlığı yaptığı, Bank Asya'da hesabının bulunduğu, örgüt üyesi şirketlerin muhasebelerini tuttuğu yönünde bilgiler yer aldı



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ üyeliğinden tutuklanan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ile ilgili hazırladığı dosyanın ayrıntıları netleşti. Savcılık tarafından Adalet Bakanlığı'na gönderilen raporda dikkat çeken suçlamalar yer alırken tanıkların şok etkisi yaratan ifadeleri de ortaya çıktı. Oğuz'un, "23 Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan KHK ile kapatılan İzmir Genç İş Adamları Derneği ve hakkında FETÖ mensuplarınca kurulduğu yönünde beyan bulunan İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği'ne üye olduğu tespit edildi. Oğuz'un ayrıca Bank Asya'da hesabının bulunduğu vurgulanırken şahsının kullandığı ve herkes tarafından bilinen telefon numarasında ByLock kaydı çıkmadığı bildirildi.

BUCA SOHBET İMAMIYDI

İlk olarak ifadesi alınan Melih Çamkıran'ın "2004- 2006 yılları arasında kendisinin de içerisinde bulunduğu Kemeraltı bölgesindeki FETÖ grubunun içerisinde Oğuz'un da bulunduğu, şahsın Buca'da 'sohbet imamlığı' yaptığı, Yamanlar Koleji'ne giderek sohbetler yaptıkları ve sohbete düzenli olarak katılan örgüt mensuplarını teşvik amacıyla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in odasının kendilerine gösterildiği" açıklamalarını yaptığı görüldü.



İŞLERİNİ TAKİP ETTİ



Bir dönem belediye meclis üyeliği yapan Tarkan Bakırlı da, "İbrahim Burak Oğuz isimli şahsı, kendisinin muhasebe işlerini takip etmesinden dolayı tanıdığını ve o dönemde kendilerine dini bilgiler verdiğini bazı görüşmelerinde Oğuz tarafından verildiği anlaşılacak şekilde sohbet grupları olduğundan bahsettiği ve belediye başkanlığı adaylığı sürecinden sonra şüphelinin hareketlerinde dini yapıdan uzaklaşma şeklinde değişiklikler gözlemlediğini, ofisine gittiği bir gün masasının üstünde bulunan bir takım belgeler hakkında konuştuklarında kendisinin ABD'deki bazı şirketlerin muhasebe işlerini de takip ettiğini ancak şirketlerin mahiyetleri hakkında bilgi vermediği" şeklinde ifade verdiği ortaya çıktı.



CEVDET ÖZEN'E BAĞLI



Bir dönem FETÖ'nün Babalar Grubu davasında ifade veren Mali Müşavir Yılmaz Serdaroğlu, müşteki sıfatı ile Başkan Oğuz'u anlattı. Serdaroğlu ifadesinde, "FETÖ mensubu olduğunu bildiği İzmir'de faaliyet gösteren mali müşavirler hakkında bilgi verdiği ifadesinin ilgili bölümünde de Burak Oğuz isimli şahsın FETÖ mensubu olduğunu bildiğini, bahse konu örgüt mensubu mali müşavirlerin örgütün şirketlerinin muhasebe işlerini takip ettiklerini ve Cevdet Özen isimli şahsa bağlı olduklarını, ondan aldıkları emirlerle hareket ettiklerini daha sonra 17-25 Aralık sürecinde kendisinin de içlerinde bulunduğu FETÖ içindeki mali müşavirler meslek gruplarının genelin uygun olduğu günlerde sohbet toplantıları yaptığı" yönünde beyanlar verdi.



TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLECEK



Oğuz'un tutuklanması ile ilgili konuşan avukatlarından Umut Köroğlu, "7 gün içinde tutukluluk kararına itiraz edeceğiz" dedi. CHP İzmir İl Başkanı olan ve aynı zamanda Oğuz'un avukatlığını üstlenen Deniz Yücel, İl binasında toplantı düzenledi. Toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur'un da yer aldı. Özkan ve Yücel ardından CHP'li bazı vekiller ve belediye başkanlarıyla Urla Belediyesi önünde bir araya geldi. Öte yandan CHP İzmir Milletvekili ve avukat Sevda Erdan Kılıç ile Murat Bakan da cezaevinde Burak Oğuz ile görüştü. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, Oğuz'un aklanacağına inandıklarını belirtti.



DESTEK ALMAK İÇİN HAT BİLE VERMİŞ



Oğuz'un, sohbet imamlığı iddiasını reddettiği ancak sohbetlere katıldığını itiraf ettiği iddia edildi. Bank Asya'daki hesabını ticari işlerde kullandığını öne süren Oğuz, KHK ile kapatılan İzmir Genç İş Adamları Derneği üyesi ve yönetim kurulu üyesi olduğunu da kabul etti. Afrika ülkelerine olan merakı ve ticari amaçla bu yapının içinde yer aldığını açıklayan Oğuz, Hava Kuvvetleri Mahrem Yapılanmasında müdür yardımcısı statüsünde görev alan Muhammed kod adlı Lokman Uçan'a SGK, KOSGEB ve TKDK teşviklerinde uzman olması sebebiyle destek almak için GSM hattı verdiğini savundu.



BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA KAYYUM ATANABİLİR



CHP'li Burak Oğuz'un FETÖ üyeliğinden tutuklanmasından sonra Urla Belediye Başkanlığı görevine kimin vekalet edeceği sorusu akıllara geldi. Hukukçular normal şartlarda başkanlık görevine meclis içinden seçilecek kişinin yürüteceğini ifade ederken, Oğuz'un terör örgütü üyeliğinden tutuklanması nedeni ile yerine kayyum da atanabileceği belirtildi.

KAYNAK: YENİASIR