Urla Belediyesi Twitter hesabını korumaya aldı! Tweet silme operasyonu mu?

"TWEET SİLME ÇALIŞMASI MI?"

Sosyal medya kullanıcıları Urla Belediyesi'nin hesabı koruma altına almasını eleştirdi ve "Kamu kurumu olan belediye hesabını korumaya altına alamaz" dediler. Urla Belediyesi'nin Twitter hesabını korumaya almasına tepkiler şöyle:

"Kamu kurumu! Hesabı kapatmak ne demek? Tribiniz kime! Rahatsız oluyorsanız hesabı komple kapattın @urlabelediyesi İçinden geçilen sürecin kurumsal kimlikle ne alakası var?

"Urla Belediyesi'nin @urlabelediyesi twitter hesabı da mı tutuklu."

"Tweet silme çalışması.."

"Urla Belediyesi kepengi indirmiş... Bunlar nasıl ciddiyetsizler... Bunlardan memlekete hayır mı gelir, ne kamu kurumu bilirler, ne ağırlık bilirler..."

"Sevgili CHP'liler. Tweet silme çalışmamızda dolayı belli bir süre belediyemiz hizmet veremeyecektir…"

"Belediyenin hesabı kilitlenir mi ? @urlabelediyesi Geçen haftaki Atatürk heykeli diye yaptıkları ne oldugu belli olmayan şeyin cezası hep bunlar :)

"Urla belediyesi dükkanı kilitlemiş."

"Urla Belediyesi hesabı kilitlemiş :)"

"Hayaller şeffaf belediyecilik, hayatlar FETÖ'den kilitli Urla Belediyesi :))"

"@ekrem_imamoglu Bu nasıl şeffaf belediyecilik, Urla Belediyesi'nin hesabı kilitli?!"

OĞUZ, FETÖ ÜYESİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE TUTUKLANDI

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında savcıya ifade verdi.

CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz tutuklandı! 'Üst düzey' FETÖ'cülerle görüşmüş!

Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen İbrahim Burak Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlandı.

Şüpheli Oğuz, sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesinde tutuklandı. İbrahim Burak Oğuz, 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilmişti.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ