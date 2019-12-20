CHP’li İbrahim Burak Oğuz’un 182 FETÖ’cü ile yaptığı görüşmelerin HTS kayıtları ortaya çıktı

CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un Hava Kuvvetleri Mahrem Yapılanmasında Müdür Yardımcısı pozisyonunda olan "Muhammet" kod adlı Lokman Uçan ile 23 Eylül 2017 ile 9 Kasım 2018 tarihleri arasında 43 kez görüştüğü belirlendi. Lokman Uçan'ın Konya merkezli FETÖ soruşturmasında askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 134 kişi arasında olduğu öğrenildi.

CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz tutuklandı! 'Üst düzey' FETÖ'cülerle görüşmüş!

Oğuz'un HTS kayıtlarına göre 10 Aralık 2012 ile 24 Mart 2014 tarihleri arasında 10 kez temas kurduğu isimlerden biri de "kurmay subaylar abisi" olarak örgütün tepe yöneticilerinden aldığı talimatları kurmay subaylara ilettiği belirtilen, kapatılan Anafartalar Kolejinin sahibi Hakan Çiçek oldu. Hakan Çiçek, darbe girişiminin baş aktörlerinden olan Adil Öksüz ile Nurettin Oruç ve Kemal Batmaz'ın da yer aldığı sivil yapılanmanın içinde yer aldı. 15 Temmuz'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile darbe öncesi telefonda görüşen Çiçek'in cep telefonu Akıncılar Üssü yakınında tarlada bulunmuştu. Ardından yakalanan Hakan Çiçek tutuklanmıştı.

Bu arada CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün Oğuz'u cezaevinde ziyaret etti.

CHP'li İzmir Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı

FETÖ'NÜN KRİTİK İSİMLERİYLE...

HTS kayıtlarına göre Oğuz, İzmir'de örgüte ait kapatılan Şifa Hastanelerinin kurucusu Mahmut Akdoğan ile de görüştü. Yusuf kod adını kullanan Mahmut Akdoğan firari olarak aranan örgütün üst düzey yöneticilerinden biri. Kayıtlara göre Oğuz'un 15 Kasım 2008 ile 17 Eylül 2011 tarihleri arasında 5 kez görüştüğü bir diğer isim ise Faruk kod adını kullanan Feyzullah Demirci. Demirci'nin FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde "genel müdür" pozisyonunda faaliyet gösterdiği belirlendi. CHP'li Oğuz'un ayrıca örgütün emniyet mahrem imamlarından Orhan kod adlı Olcay Malaker ile 22 Mayıs 2007 ile 6 Ocak 2015 tarihleri arasında 5 kez görüştüğü de tespit edildi.