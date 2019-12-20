CHP'li Sinan Aygün'den, CHP'li Mansur Yavaş hakkında şok suçlama: Benden 25 milyon TL rüşvet istedi

Yerel seçimler öncesi sahte senetle tahsilat yapmaya çalıştığı için hakkında dava açılan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kez "rüşvet "isteme skandalına imza attı.

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün, Eskişehir Yolu üzerindeki arazisine 2017 yılında TOGO İkiz Kuleleri'ni dikme kararı aldı. 27 Mart 2017'de inşaat ruhsatını çıkaran Aygün, Nisan 2017'de de kulelerin temelini attı. Aygün binaları yapmaya başladı, ancak Mimarlar Odası Ankara Şubesi konuyu yargıya taşıdı.

CHP'li Sinan Aygün'den Mansur Yavaş'a 25 Milyon TL'lik rüşvet suçlaması!

TMMOB Mimarlar Odası tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine dava açıldı, iş adamı Sinan Aygün, davaya Ankara Büyükşehir Belediyesi yanında müdahil oldu. Dava 29 Kasım'da TMMOB lehine sonuçlandı. Aygün'ün inşaatlarının mühürlenmesine karar verildi.

Aygün, kararın bir üst mahkemeye taşınması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başvuru yapmasını bekledi. Ancak Aygün'ün iddiasına göre, Mansur Yavaş ve ekibi, davayı kendilerine 25 milyon TL verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları bildirdi. Aygün, aksi takdirde Yavaş'ın kendisini ikiz kuleleri yıkmakla tehdit ettiğini öne sürdü. Aygün, Yavaş'ın mahkeme kararını geçen hafta cuma günü saat 17.00'de istinaf başvurusu ile temyiz ettiği ancak kısa süre sonra da temyiz başvurusunu geri çektiğini de öne sürdü.







18 Aralık'ta Ankara Adliyesi'ne giden Aygün, Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Aygün'ün avukatının dilekçesinde, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclis Üyeleri Coşkun Torun, Ömer Koçak, Haydar Demir müvekkilimin müzayaka halinden istifade ederek 25 milyon lira vermeye zorlamışlardır" denildi. Yavaş ve 3 Belediye Meclis üyesinin, TCK'nın 250. maddesi uyarınca "görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar etmek" suretiyle irtikap (rüşvet) suçunu işlemiş olduğu iddia edildi.



16 ARALIKTA MÜHÜRLENDİ

İnşaatın 16 Aralık'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı görevlilerince zabıta eşliğinde mühürlediği anımsatılan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Hâlbuki bu mühürlüme de tamamen hukuksuz olduğu gibi çelişkili bir işlemdir. Şöyle ki tutanakta, müvekkile ait yapının hâlihazır durumuyla müktesep hal olduğu belirtilmiş, fakat mühürleme yapılmıştır. Bu tutumun hukuki mülahazalarla izahı mümkün değildir."

Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ise yaptığı açıklamada olayı FETÖ'ye bağlayarak, kendini aklamaya çalıştı.





TRAFİĞİ KİLİTLER DİYE MÜHÜRLENDİ

İnşaatın mühürlenmesinin gerekçesini Mimarlar Odası Ankara Şubesi şu şekilde açıklamıştı: "İnşaatlar Eskişehir Yolu ile Anadolu Bulvarı arasında kalan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin karşısında şehrin ana arterleri üzerindedir. Böyle bir yoğunluk kenti yaşanamaz hale getirir. Kent bütünü ölçeğinde, gerekli ve yeterli analizler yapılmaksızın gerçekleştirilen böylesi parçacı plan uygulamaları, benzer örneklerde olduğu gibi nüfusişgücü ve yoğunluk dengelerine zarar vererek kentsel ve bölgesel anlamda telafisi güç sonuçlar doğurmaktadır. Dava konusu alana plan notları ile inşaat alanlarının arttırılmış olması teknik alt yapı sorunun yanında zaten bölgede son derece sıkıntılı olan Eskişehir yolu çevresindeki trafik sorununun daha da büyümesine neden olacaktır."







CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, iş insanı Necmettin Kesgin'in, avukatlık yaptığı dönemde 600 bin dolarlık sahte imzalı senetle mükerrer tahsilat yaptığı şikayeti üzerine açılan davada 'görevi kötüye kullanma' ve (Kesgin'e) gönderdiği mesajlar nedeniyle de 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından yargılanıyor. 15 Kasım'daki ikinci duruşmaya katılan Yavaş, beraatını istemişti. Davanın 3. duruşması, 27 Aralık'ta görülecek. Skandalı, SABAH gündeme getirmişti.