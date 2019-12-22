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Canlı yayında büyük ifşaat: Erdoğan'a yakın gazetecileri ve Sabah yazarlarını itibarsızlaştırın emri verdi

bir haber kanalında yaptığı açıklamada sürekli basın özgürlüğü vurgusu yapan Gelecek Partisi lideri 'nun bir başka yüzünü gözler önüne serdi. Özışık şu çarpıcı açıklamaları yaptı: Ahmet Davutoğlu ekibi tarafından İstanbul Anadolu yakasındaki bir mekanda toplantıya çağrıldım. Bana "Reis dönemi bitiyor, hoca dönemi başlıyor. Erdoğan'a yakın gazetecileri, itibarsızlaştıracağız, lağvedeceğiz, bitireceğiz" dedi. Sabah Gazetesi yazarları, , Hilal Kaplan, ve gibi isimler verdi. Bu toplantıdan sonra "siz aklınızı yitirmişsiniz"dedim. O arkadaşlar bana dava açacaklarını söylediler. Hala dava açmalarını bekliyorum.

Giriş Tarihi: 22.12.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 15:41
Canlı yayında büyük ifşaat: Ahmet Davutoğlu Erdoğan'a yakın gazetecileri ve Sabah yazarlarını itibarsızlaştırın emri verdi

Gazeteci Süleyman Özışık, CNN Türk'te katıldığı bir canlı yayın programında Ahmet Davutoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Özışık, Davutoğlu'nun başbakanlık döneminde kendisini bir toplantıya davet ettiğini söyleyerek, "Bunu katıldığım bütün televizyon programlarında söyledim. Yazılarımda da yazdım. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde, Ahmet Bey'in ekibi tarafından İstanbul Anadolu yakasında gerçekleştirilen bir toplantıya çağırıldım. 'Reis dönemi bitiyor, hoca dönemi başlıyor. Bizimle misin değil misin?' diye sordular" ifadelerini kullandı.

"Sizin amacınız nedir" diye sorduğunu dile getiren Özışık, "Cumhurbaşkanı'nın yakınındaki bütün yazar takımını lağvedeceğiz, itibarsızlaştıracağız" dediklerini aktardı.

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Kendisine söylenen isimleri de açıklayan Özışık, "İsimleri de söyleyeyim. Haşmet Babaoğlu, Engin Ardıç, Hilal Kaplan, Cemil Barlas, Melih Altınok ve birkaç yazar daha. Bunların ipi çekilecek." İfadelerini kullandı.

"TOPLANTIYA KATILANLAR GAZETE KURDU PELİKANCI DİYOR"

Özışık şöyle devam etti:

Bu toplantılara katılanların tamamı da şuanda belli başlı farklı gazeteler kurdular ve Cumhurbaşkanı'na saydırıyorlar. Pelikan diyenlere bakın. Kim olduklarını anlarsınız. Bu toplantıdan sonra ben kendilerine siz aklınızı yitirmişsiniz dedim. Bundan 3 yıl önce Habertürk'te söylediğimde Davutoğlu ekibi 'yalan söylüyor, dava açacağız' diye yalanladılar. Ama dava açan olmadı.

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Süleyman Özışık'ın bu çarpıcı açıklamaları sonrası akıllara Davutoğlu'nun toplantısı sonrası kurulan Karar gazetesi geldi. Söz konusu gazete yayın hayatına başladığı günden bu yana Davutoğlu lehine ve Başkan Erdoğan'ın aleyhine yaptığı haberlerle dikkat çekmişti. Gazete aynı zamanda Sabah gazetesinin hatrı sayılır yazarları ve Başkan Erdoğan'ın etrafındaki gazeteciler için Pelikancı itirafında bulunmuştu.

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