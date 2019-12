Dikili ağaçları söken zihniyetsiniz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen 'Modern Bilimin Öncüleri; İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi' sergisinin açılışına ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı kapanış törenine katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmalarda özetle şunları söyledi:Bilimi; dünü ve bütünüyle Batı'ya hasretmek ve Müslüman âlimleri yok saymak şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir. Medeniyetler tarihini İslam tarihini görmeden yazmak mümkün değildir. Ülkemizin Fuat Sezgin gibi bir hocayı çok geç keşfetmiş olması en büyük kaybımız olmuştur. Hocamızın, "İslam medeniyetinin büyüklüğünü kendi insanımıza anlatmak Batılılar'a anlatmaktan zordu" tespiti acı bir gerçeği ifade ediyor. Yıllarca bu milleti aşağılık kompleksi bataklığında çırpınmaya zorlayanların tam olarak istediği de buydu. Üniversiteler yıllarca asıl işleri yerine öğrencilerin kılık kıyafetleriyle uğraştığı için ilimde ilerleyemiyordu.Savunma sanayimizi güçlü kılacak 700'ü aşkın projeyi aynı anda yürütüyoruz. İHA teknolojisinde dünyasından 4 ülkesinden biriyiz. Uzaydan denizlerin altına kadar her yerde tüm zenginlikleri keşfetme çabası içindeyiz. Cuma günü inşallah 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız.İnşallah 2053 ve 2071 vizyonuyla hedeflerimize ulaşmış, medeniyetimizin yeniden yükselişinin müjdesini tüm insanlıkla paylaşmış olacağız. Tabii burada aynı bölgede olduğumuz için bir konuyu hatırlatmadan geçemeyeceğim, o da hemen yanı başımızdan inşallah Kanal İstanbul Projesi hayata geçecek. Fakat daha şimdiden Kanal İstanbul'la ilgili birileri 'yapamazsınız' diyorlar. 'Yaptırmayız' diyorlar ve müteahhitlere de tehdit savuruyorlar. Ne diyorlar? 'Sakın ha ihalelere katılmayın, eğer katılacak olursanız biz iktidara geliyoruz. Geldiğimizde sizin bu aldığınız ihaleyi iptal ederiz...' Sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki.... Bu millet size bu ülkede iktidar vermez. Niye? Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağacınız yok bu ülkede ve dikili ağacı söken bir zihniyetsiniz. Bunlar Gezi'ci, biz ise kısa bir süre önce bir günde 11 milyon fidan ve ağacı diken bir iktidarız. Farkımız bu.TÜRKIYE 17 yılda her alanda ayağına vurulan prangaları parçalayıp kendisine çizilen hudutları aşıp geçti. İstanbul Havalimanı bu başarının en güzel örneklerinden biri. 90 milyon yolcu hedefine kısa sürede varılacağı anlaşılıyor. 150 milyon yolcu kapasitesi için hazırlıkları hızlandırmalıyız. Ardından 200 milyonluk kapasiteye doğru yürüyeceğiz.'YAPAMAZSINIZ' diyorlar. Bir Boğazımız var, siz Independenta olayını unutuyor musunuz. Orada o tanker 7 ay, 8 ay yanarken hiç sordunuz mu acaba neden böyle oldu? Zaman zaman yalılara bindiren kuru yük gemileri, tankerler... Bunları görmüyor musunuz? Hepsinden öte Montrö Anlaşması Türkiye'ye ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir? Acaba bunu hiç düşündünüz mü? İnanın bunların böyle bir derdi yok. Fakat şimdi Kanal İstanbul'la onlara bunu anlatacağız, göstereceğiz ve bunu görecekler. Bunlara sorsan Marmaray da olmazdı, Avrasya da olmazdı 3. Köprü, Osmangazi de olmazdı. Yaptık mı ? Yaptık. Biz 'at denize balık bilmezse halik bilir' diyerek yolumuza devam edeceğiz. Adımlarımızı atacağız.BAŞKAN Erdoğan, medya sponsorluğunu Turkuvaz Medya bünyesindeki SABAH ve Daily Sabah gazeteleri ile aHaber, aNews televizyon kanallarının üstlendiği 'Modern Bilimin Öncüleri; İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi' sergisinin açılışında, "Modern bilim öncüleri bugünler için rehber oldular. Bütün arzu ve beklenti bugünkü neslin inşallah bu yolda çok daha farklı bir konuma ulaşmaları sıçramalarıdır" dedi. Başkan Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve beraberindekilerle sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Sergi Dış Hatlar Terminali arındırılmış salonda 1 yıl boyunca açık kalacak.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Hıristiyan vatandaşların 24 Aralık Noel Yortusu nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, şunları kaydetti: "Köklü tarihimizden edindiğimiz birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Farklılıkları zenginlik olarak telakki ediyor; hoşgörü, saygı ve adaletin, birlik ve beraberliğimizin temeli olduğu bilinciyle geleceğe yürüyor; barış içinde bir arada yaşayarak, bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hıristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel Yortularının, dayanışma ve hoşgörü ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyorum." ANKARA