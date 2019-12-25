İstek Vakfı'nın iğrenç olayla ilgili açıklamasına avukattan çok sert tepki!

İstek Vakfına ait bir anaokulda yaşanan taciz skandalı tartışılmaya devam ediyor. İstek Vakfı'nın olaylarla ilgili skandal basın açıklamasına sert tepki gösteren 5 yaşındaki mağdurun avukatı Betül Altınsoy, "İstek Vakfı DM kutusuna bir kamuoyu duyurusu bırakıyor. Duyurunun başında "karalama" olarak nitelendirdiği iddialarımızın tamamını duyurunun içeriğinde kabul ediyor ancak aklımızla dalga geçen bahaneler ekleyerek!" dedi.

İstek Vakfı okulundaki cinsel istismar davasında avukatın çığlığı "İstek Vakfı'nın marka değeri bir çocuktan önemli olamaz..."

Avukat Betül Altınsoy yaşanan skandala ilişkin Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

Öncelikle duyurunun en başında üzerimizde hissettiğimiz baskıya karşı gösterdiğimiz tepkiyi bir "karalama kampanyası" olarak nitelemişler. Yani yine ilk refleksleri ve ilk gündemleri marka değerini korumak olmuş. Peki sevgili İstek Vakfı, olaydan bu yana bu iddia ile ilgili neredeyse her yerden haberleri ben mi sildirdim? Ekşisözlük'te girilmiş olan entry'i bile ben mi kaldırttım? Ne mağdur aileyi, ne avukatı olarak beni, ne de kamuoyunu konu ile ilgili tatmin edici şekilde aydınlatamıyor olmanızın sorumlusu ben miyim?

"Karalama kampanyası" diye başladıkları duyurularının ikinci paragrafında aileye kamera görüntülerini göstermediklerini itiraf etmişler. Gerekçe ise "özel hayatın gizliliği"ymiş. 5 yaşında bir çocuğun istismar edilmesi mi özel hayat? Eğer söyledikleri gibi gerekçe "özel hayatın gizliliği" ise, "resmi makamlara teslim ederiz" diyerek veliyi başından savmak ve zaman kazanmak yerine derhal resmi makamları devreye sokup görüntüleri teslim edemezler miydi?

Vakıf duyuruda 12 Aralık'ta görüntüleri yetkili makamlara teslim ettiğini belirtmiş. Bunun belgesi nerede? Davadaki görüntüler 27 Aralık'ta polis tarafından el konularak, yani zorla alınmış. Belgesi burada:

Arama ve el koyma kararı ile polisin el koyarak aldığı görüntüler üzerinde yapılan incelemelere göre 2017 yılı görüntülerinden sadece ailenin okula yazılı başvurduğu tarihten sonraki 5 gün mevcut. İstismarın gerçekleştiği döneme dair görüntü kaydı yok.

#GörüntülerNeredeİstekVakfı cevabını dosyada araştırdığımızda karşılaşılan manzara şu: MEB teftiş raporunda vakıf yetkililerinin verdiği ifadelere göre "polis gelmeden önce kayıtları yedeklemek ve tarih ayarlaması yapmak" bahanesiyle kayıtlara müdahale edildiği kabul edilmiş.

Bir başka okul yetkilisinin MEB teftiş raporunda verdiği şüphe dolu ifade şu şekilde: Görüntü mü aktarıyorlardı data mı siliyorlardı anlayamadığım bir şeyler yapıyorlardı.

Kamuoyu duyurunuzda bu olayı gündeme getirenlere yönelttiğiniz tehdit, sanık öğretmeninizin küçük mağdura yaptığı "anlatırsan annen baban ölür" tehdidini ve 2 yıldır içine itildiğimiz yalnızlığı hatırlattı. Tekrar soruyoruz: #GörüntülerNeredeİstekVakfı