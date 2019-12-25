O hakimin 4 yıl 8 ay hapsi isteniyor

İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde 29 Mayıs'ta görülen bir davada, hâkim ile davacı avukatın arasında 'etek boyu' krizi yaşanmıştı. Avukat Tuğçe Çetin duruşması sırasında söz alıp ayağa kalktığı sırada, hâkim Mehmet Yoylu, etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu ileri sürerek, avukatın etek boyunun fotoğraflanmasını istemişti. Tuğçe Çetin izin vermeyince de durumu, tutanak altına almıştı. Tutanağın sosyal medyada yayınlanmasının ardından bir grup avukat, duruşma salonuna girip hakim Mehmet Yoylu'yu alkışlayarak protesto etmişti. Bu olayların ardından hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Yoylu açığa alınıp, 5 ay sonra görevine iade edilmişti.





HSK SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca hakkında soruşturma başlatılan hakim Mehmet Yoylu'nun aynı gün avukat Doruk Davutoğlu'na ise kulağında küpe olduğu için 'Küpeyi eşcinseller takar' dediği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel soruşturma Bürosu'nca İfadesi alınan Hakim Yolcu, bir yargı mensubu olarak mevzuata dikkat ettiğini, olay günü avukat Çetin'i iyi niyetle uyarmak istediğini, yaptığı işlemleri tutanağa geçirdiğini, avukat Davutoğlu'nun küpe taktığını görünce meraktan sorduğunu ve diğer avukatların olaya müdahale etmesi sonucu konunun eşcinselliğe gittiğini ve saptırıldığını anlattı.

'HAKİMLİK GÖREVİNİ AŞTI' DAVASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hakim Mehmet Yolcu hakkında, 'Görevi kötüye kullanmak ve Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, Hakim Yolcu 'nun avukatlara karşı sözleri ve davranışları, şahısların onur şeref ve saygınlığı rencide nitelikte olduğu, avukatın etek boyunun etek boyu konusunun duruma kapsamıyla bağlantısı olmadığı halde zapta geçirdiği, duruşma salonunda bulunan diğer kişilerden müştekinin kıyafetini değerlenmelerini istediği ve yine ayrıca mahkeme yazı işleri müdürünü salona çağırarak avukatın kıyafetinin fotoğrafını çekmesini söyleyerek görevi kötüye kullandığı anlatıldı. Diğer avukat Doruk ile yine dosyayla alakası olmadığı küpe konusunda tartışma yaşadığı, tartışma sırasında söylenen sözlerin hakaret kapsamında kaldığı belirtildi. Mehmet Yoylu'nun birinci sınıf hakim olması nedeniyle aynı zamanda Yargıtay Ceza Dairesi'nde de soruşturulması istendi.



