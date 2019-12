Surivor Adem Kılıççı hakim karşısında! Kendini böyle savundu

Geçtiğimiz günlerde milli boksör Adem Kılıççı ve yanındaki arkadaşları, eğlenmek için gittiği bir mekanda yan masadaki müşteri Murat C. arasında tartışma yaşamıştı. başlayan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüşmüş ve İddiaya göre, Murat C., aniden Kılıçcı ve diğerlerinin saldırısına uğramıştı . Adem Kılıççı yine iddiaya göre masada bulunan cam şişeyi polis memurunun kafasına vurmış ve yere yığılan polis memuru olarak görev yapan Murat C., aynı grup tarafından dakikalarca darp edilmişti. Olayla ilgili şikayetçi olan Murat C.'nin ihbarı ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adem Kılıçcı,  Sarallar grubuna mahsup Aziz Saral ve Fikri Saral hakkında yaralama suçundan dava açılmıştı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bugün görülen davada milli boksör, Fikri Saral ve Aziz Saral, Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Hakim karşısında ifade veren Kılıçcı, gelirinin 10 bin TL olduğunu söyleyerek ifade verdi. Murat C.yi tanımam. Fikri Saral'la tanışırız kendisinin kuzenine boks eğitimi veriyorum. Ben olay gecesi kavganın olduğu yerdeydim ancak söz konusu kişilerle gitmedim. Kavga anında da başlangıcından sonuna kadar yoktum. Bir kavga olduğunu gördüm ama kimseye kesinlikle vurmadım. Ben tanıdıklarımı sakinleştirmeye çalıştım. Gidip Murat Camcı ile konuştum.

'BİRİNE VURACAK OLSAM ELİME ŞİŞE ALMAM'

Mahkemede ifade vermeye devam eden Kılıçcı, 'Olay yerinde bir güvenlik ve garson onu ayırmaya çalıştı çünkü çok öfkeliydi. Ben 20 yok spor yaptım. Olimpiyat ve dünya şampiyonalarında ödül almış birisiyim. Daha doğrusu birisine vuracak olsam elime şişe alıp vurmam. Aynı zamanda 2017 yılında öğretmenlik yaptım. Hakkımda yalan haberler yapıldı. Bu haberlerin ardından hem ben hem de ailem çok üzüldü. Ben devletimin polisine memuruna kesinlikle vurmam. Ülkeme faydalı bir insan olarak yaşamaya çalışıyorum. Kavga sırasında adımın çıkmasının sebebi tamamen tanınıyor olmamdan kaynaklıdır. Bana gösterilen görüntülerde de elim kimseye kalkmış değil. Sadece olay yerinde bulunmuş olmam beni sanık haline getirdi. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum.' İfadelerini kullandı.

Diğer sanıklardan Metin Sinanoğlu, 'Ben Murat Camcı ve Adem Kılıççıyı şahsen tanımıyorum. Ben eğlence mekanında bulundum ve alkol aldım. Kavgaya ayırmak aracıyla müdahale ettim. Lavaboya gittiğim şurada arkadaşım Burak Seçkin ile kavgayı ayırmaya çalışırken söz konusu kişi bana ağır küfürler etmeye çalıştı. Bana gösterilen görüntülerde varım ama kimseye vurmadım. Bir diğer sanık Mehmet Aziz Saral, 'Ben Murat camcıyı tanımıyorum. Olay anında müşteki ile bir kapışma olmamıştır. Görüntülerde ve kavga sırasında varım ancak kesinlikle kimseye vurmadım. Poliste mekanın müşterisiydi ve sivil giyimliydi. Müşteriye kimin vurduğu görüntülerde sabittir. Yanımda 3 kız arkadaşımla mekanda eğleniyordum.'

Diğer sanık Fikri can Saral, 'Ben Murat camcıyı tanımıyorum. Söz konusu mekana eğlenme amaçlı gitmiştik. Müşterinin yanında bayan olup olmadığını bilmiyorum. Kimseye vurmadım. Müşteki bana vurmaya başlayınca kendimi savundum. Ben lavaboya gitmek için yolda kendisinden müsaade istedim. Bir anda bana sen kimsin bana dokunuyorsun diyerek saldırgan tavırlar sergileyerek küfretti ve vurmaya başladı. Daha sonra güvenlikler beni dışarı çıkardı' şeklinde konuştu.

DAYAK YİYEN POLİSİN KIZ ARKADAŞI KONUŞTU

Olayda darp edilen Murat C.'nin yanında bulunan arkadaşı Özge alarçin, 'Ben mekana Murat Camcı isimli polis memuruyla gittim. Mekanda bir anda kavga çıktı. Ben kimin kime vurduğunu görmedim. Ben poliste verdiğim ifademi sabaha karşı 5'te verdim. Yazılan ifadem bana ait değildir. ' dedi. Mahkeme hakimi tanığın ifadesini değiştirmesi üzerine sanıklara Murat Camcıyı korkutup korkutmadıklarını sordu. Soru üzerine Aziz Saral size soruyorlar diyerek cevap verdi.