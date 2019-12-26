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BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yürütülen 'sıfır atık' projesi hedefine ulaşıyor. İkinci aşaması devreye sokulacak proje ile ekonomiye yılda 20 milyar TL katkı sağlanması bekleniyor. Kısa sürede 81 ilde farkındalık oluşturan ve 4 milyon ton atığın toplanarak ekonomiye kazandırıldığı projede, alt yapı kurulum ve farkındalık çalışmalarında sona yaklaşıldı. 27 bin kamu kurum ve kuruluşunda geçilen sıfır atık sisteminin diğer kamusal alanlarda da tamamlanmasıyla birlikte Türkiye kurulan dönüştürme ve geri kazanım merkezlerinde atığını artık kazanca dönüştürecek. Vatandaşların Sıfır Atık Yönetim sisteminden faydalanması öngörülen proje kapsamında 11 adet kılavuz hazırlandı. 2020 itibariyle, vatandaşlar kılavuza göre atığını nerede, nasıl dönüştüreceğini öğrenecek. Uygulama tamamlandığında yıllık 20 milyar TL'lik ekonomik kazanç sağlanacak.