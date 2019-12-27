AYM’den skandal bir karar da

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Terörörgütü PKK propagandasını "ifade özgürlüğü" diyerek "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi bu defa Türkiye'ye teröristlerle işbirliği yaptığı iftirasını attığı için erişim engeli konulan Wikipedia hakkında skandal karara imza attı. İnternet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edildi. Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, sitenin tamamına erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. İhlal kararının 6'ya karşı 10 üyenin oyuyla alındığı öğrenildi. Siteye erişim, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" için 29 Nisan 2017'de engellenmişti.