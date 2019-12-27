Yerli otomobilin bilgileri tarihi lansmanda anlatıldı! İşte konfor, hız, güvenlikte zirve özellikleriyle Türkiye'nin yerli otomobili

YERLİ OTOMOBİLİN BİLGİLERİ VE ÖZELLİKLERİ PAYLAŞILDI

"Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtım toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Tanıtım programında yerli otomobilin tüm bilgileri ve merak edilen gelecek projeksiyonu anlatıldı.

PROGRAMDA BAŞKA ERDOĞAN DA HAZIR BULUNDU

Erdoğan, Gebze'de yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ile resmi açılışının yapılacağı "Bilişim Vadisi"ne geldi. Ayrıca programda tarihi yerli otomobil hamlesiyle ilgili önemli açıklamalarda da bulundu.

"DEVRİM" DE ORADAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alana girişinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile diğer ilgililer karşıladı.

Fuaye alanında bulunan "Devrim" arabasını inceleyen Erdoğan, direksiyona geçti. Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.

Erdoğan'ın beraberindekilerle salondaki yerini almasıyla tören başladı.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınları da katıldı.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ VE BİLGİLERİ

Yerli otomobilin bilgileri ve özellikleri şu şekilde;

YERLİ OTOMOBİLİN BATARYA, GÜÇ, VE HIZLANMA DEĞERLERİ

Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.

ARIZA DURUMUNDA SERVİSLE İLETİŞİME GEÇECEK

Yerli otomobil, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek.

YERLİ OTOMOBİLDE OTONOM SÜRÜŞ

Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

TARİHİ HOLOGRAFİK ASİSTAN TEKNOLOJİSİ

Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor.

Programdan canlı yayın;

BAKAN MUSTAFA VARANK'TAN YERLİ OTOMOBİL İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMALAR;

"Türkiye'nin dört bir yanında sıfırdan kurduğumuz 85 teknopark yeni fikirlerin ürüne dönüşmesine ev sahipliği yapıyor. Savunma sanayiinde tüm dünyanın saygı duyduğu yeni bir başarı hikayesi yazdık. Türkiye'nin babayiğitleri bir araya geldiler ve şimdi Türkiye'nin otomobilini dünyaya tanıtıyorlar. Tüm fikri sinai mülkiyet haklarıyla mühendislikleriyle Türkiye'nin otomobilidir. Bu gurur 82 milyon vatandaşımızındır. Bu başarıya ön ayak olan ve bu hayali işaret eden sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. CEO'muzdan ortaklarımıza herkese teşekkür ediyor başarılar diliyorum. Bu süreçte bize kritik destekler sunan Hazine Maliye, Milli Savunma ve Ulaştırma Bakanlıklarımız olmak üzere tüm bakanlıklarımıza da ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bilişim vadimizin de gençlerimize, bilişimci ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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