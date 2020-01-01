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Bakan Kurum: 5 Termik santral tamamen kapatıldı

Bakan Kurum, Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Kanal İstanbul ile ilgili evre düzenimizi onayladık. Planlama alanı büyüklüğümüz 26 bin 500 hektar. Yerleşim alanı büyüklüğümüz 10 bin hektar civarında. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 13 santralin 7'si elektirik üretimlerine devam edecek.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 1.1.2020 19:06 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 19:33
Bakan Kurum: 5 Termik santral tamamen kapatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Bakan Kurum, incelenen 7 termik santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verildiğini, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini aldığını bildirdi.

Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edileceğini belirten Kurum, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır.

Kapatılan termik santrallerin yönetimleri, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek.

Geçici faaliyet belgesi verdiğimiz santraller Bursa Orhaneli, Muğla Yatağan, Kahramanmaraş Afşin B ve Ankara Çayırhan termik santralleridir. Mevzuat gereğince 6 ay içerisinde çevre izin ve lisans belgesi için Bakanlığımıza başvuru yapmak durumundalar.

Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santralleri çevre mevzuatı kapsamında çevre izinlerini almışlardır."

'KAPANAN SANTRALLERİN ORTALAMA SAATLİK ÜRETİM GÜCÜ 1883 MEGAVAT'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat. Bunu karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut." dedi.

Dönmez, kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacaklarını söyledi.

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Bakan Kurum: 5 Termik santral tamamen kapatıldı
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