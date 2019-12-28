Bakan Kurum'dan müjdeyi verdi! Temmuz'da tamamlanacak

Acıpayam'daki depremden etkilenen vatandaşlar için de yapımına başlanan konut inşaatlarının devam ettiğine dikkati çeken Bakan Kurum, "Bu projelerimizi, İçişleri Bakanlığı AFAD, Kızılay olarak afetin yaşandığı ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında olmak suretiyle yürütüyoruz. Vatandaşımız için olması gereken her şeyi Valiliğimizin koordinasyonunda yürütmeye devam ediyoruz. Tekrar deprem nedeniyle yaralanan, depremden zarar gören Çardak, Bozkurt ve Acıpayam'ımıza ve Denizli'mize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. En kısa zamanda modern sağlam ve güvenli konutlar inşa edip Denizlili vatandaşlarımıza vermek üzere çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade ediyorum" diye konuştu.