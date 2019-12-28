Bakan Kurum'dan müjdeyi verdi! Temmuz'da tamamlanacak

Bakan Kurum, daha sonra yine aynı depremde etkilenen bir diğer ilçe Bozkurt'a geçti. Kurum'u, CHP'li Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ve beraberindekiler karşıladı. Burada da inşası süren TOKİ konutlarını gezen Bakan Kurum, daireleri inceledi. Bozkurt'taki şantiye alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, 8 Ağustos'taki depremden Çardak ve Bozkurt ilçelerinin etkilendiğini hatırlatıp, 3 bin 418 binanın ağır hasarlı, 465 binanın ise az hasarlı olarak tespit edildiğini söyledi.