İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında son dakika haberi: Gerilim artıyor, ABD ve İran'dan peş peşe açıklamalar

Edinilen son dakika bilgisine göre, Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü açıklandı. Gece saatlerinde ajanslara düşen bu gelişme, adeta şok etkisi yaratırken; İran ve ABD tarafından da açıklamalar peş peşe geldi. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bölgedeki gerilimi tırmandırırken İranlı yetkililer tarafından generallerinin öldürülmesinin intikamının çok acı bir şekilde alınacağı belirtildi.

ABD, Bağdat'a düzenlediği füze saldırısıyla İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürdü!

KASIM SÜLEYMANİ ÖLDÜRÜLDÜ! AÇIKLAMALAR ART ARDA GELİYOR

Pentagon tarafından yazılı bir açıklama yapılırken Bağdat Havalimanı ve çevresine yapılan füzel saldırısının ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiği kamuoyuna duyuruldu. Florida'da tatilde bulunan ABD Başkanı Trump ise Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Twitter hesabından Amerikan bayrağını paylaşmakla yetindi.

"ABD, SORUMLU OLACAK"

Öte yandan, İran tarafından da çok sert açıklamalar yapıldı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır.' ifadesini kullandı.

Peki, bundan sonra ne olacak? İşte, dünyayı sarsan son dakika haberinin detayları...