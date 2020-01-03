ABD, Bağdat'a düzenlediği füze saldırısıyla İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürdü!
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır.' ifadesini kullandı. Kasım Süleymani'nin DEAŞ, El Kaide ve Nusra gibi bölgedeki terör örgütleri ile mücadelenin en etkin güçlerinden olduğunu ifade eden Zarif, ABD'nin eylemini "uluslararası terörizm" şeklinde nitelendirdi.
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