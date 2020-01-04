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, mevkidaşı ile görüştü

, mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Giriş Tarihi: 4.1.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 15:12
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Zarif telefonda görüştü.

Görüşmede, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ele alındı.

- SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
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