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Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ne anlama geliyor? Ortadoğu'da oluşacak yeni düzen...

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Türkiye saatine göre bu sabah saatlerinde Bağdat Havaalanı yakınlarında ABD saldırısı sonucunda öldürüldü. Süleymani, İran ordusunun yurtdışı operasyonlarından sorumluydu ve İran istihbaratı açısından kritik bir isimdi. Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran; ABD'ye tehdit dolu mesajlar yayınladı ve ABD'ye ait üslerin bölgede hedef alınacağını ifade etti. İran tarafından bir misilleme gelme ihtimaline karşılık İsrail'de de alarm verildi ve güvenlik önlemleri artırıldı. Peki yaşanan bu gelişme Ortadoğu'da nasıl bir yankı uyandıracak ve bölgesel gelişmeleri nasıl etkileyecek. SETA araştırmacısı Talha Köse, Süleymani'nin öldürülmesi ve beraberinde yaşanabilecek gelişmeleri Sabah.com.tr için değerlendirdi. İşte Talha Köse'nin açıklamaları:

Giriş Tarihi: 03.01.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 13:48
Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ne anlama geliyor? Ortadoğu'da oluşacak yeni düzen...

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani bu sabah saatlerinde Bağdat sınırları içerisinde öldürüldü. İran'ın en kritik isimleri arasında yer alan Süleymani'nin öldürülmesi tüm dünyaya son dakika kodu ile servis edildi. Peki yaşanan bu gelişme Ortadoğu'da nasıl bir yankı uyandıracak ve bölgesel gelişmeleri nasıl etkileyecek. SETA araştırmacısı Talha Köse, Süleymani'nin öldürülmesi ve beraberinde yaşanabilecek gelişmeleri Sabah.com.tr için değerlendirdi. İşte Talha Köse'nin açıklamaları:

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ne anlama geliyor? Ortadoğu'da oluşacak yeni düzen...

ABD VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM NASIL TIRMANDI?

Trump yönetimi Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı devre dışı bıraktı ve İran'a yeni yaptırımlar uygulamaya başladı. İran'a askeri olarak değil ama yaptırımlarla diz çöktürmek istedi. Basra Körfezinde İran'a ait bir gemiye el koydu ve İran da benzer şekilde İngiliz gemisine el koydu. Daha sonra Irak'ta ve protesto gösterileri başladı ve bu gösteriler hükümet ve İran karşıtı idi. Protestocular Basra'da ABD konsolosluğunu yaktı. İran bundan ABD'yi sorumlu tuttu ve en son Bağdatta ABD büyükelçiliğine yönelik saldırı oldu. Bu saldırı Trump yönetimi açısından bardağı taşıran son damla oldu ve böylesi bir karşılık verildi.

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Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ne anlama geliyor? Ortadoğu'da oluşacak yeni düzen...

ABD KASIM SÜLEYMANİ'YE YÖNELİK BU OPERASYONU NEDEN GERÇEKLEŞTİRDİ?

Temel tetikleyici Bağdat'da bulunan ABD büyükelçiliği saldırısı oldu. Devrim sonrası Tahran'da ABD büyükelçiliğinin 444 günlük işgali ABD'de Carter'ın başkanlığına malolmuştu. Trump yönetimi seçim yılında benzer bir gelişmenin olmaması için sert tepki verdi.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ne anlama geliyor? Ortadoğu'da oluşacak yeni düzen...

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNİN ARDINDAN İRAN'IN TUTUMU NASIL OLACAK?

İran çok sert bir tepki vermek zorunda, aksi taktirde bu gerilimden geri adım attığı şeklinde anlaşılabilir. Bugüne kadar ABD'yi doğrudan hedef almıyordu ama bu yaklaşımını değiştirebilir. İsrail'i de hedef alabilir. Her iki seçenekte de bölgede daha fazla tırmanma ön görebiliriz.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ne anlama geliyor? Ortadoğu'da oluşacak yeni düzen...

KASIM SÜLEYMANİ VE HAŞDİ ŞAABİ'NİN BAŞKAN YARDIMCISI EL MÜHENDİS'İN ÖLÜMÜ BÖLGE İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

İran'ın bölgedeki vekalet savaşlarının komutanları idi bu iki isim. Özellikle Süleymani bölgedeki tüm ülkelerde bulunan İran yanlısı milislerini başı ve stratejik kurmay aklı idi. Bu aktörlerle çok yakın çalışan bir isimdi Süleymani. İran'ın bölgedeki en etkili aracı ise bu mezhepçi milis güçlerdir. İran'ın bölgedeki vekalet savaşları önemli ölçüde yara alacaktır. İran Devrim Muhafızları açışından ise büyük gerileme söz konusu olabilir.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ne anlama geliyor? Ortadoğu'da oluşacak yeni düzen...

KASIM SÜLEYMANİ SURİYE'DE ESAD REJİMİNE DE CİDDİ OLARAK DESTEK VERİYORDU. BU GELİŞME SURİYE'DEKİ DURUMU NASIL ETKİLEYECEK?

Süleymani, Suriye'deki rejim yanlısı milisleri ve mezhepçi milis ve Şebbihaları örgütleyenlerdendi. Lübnan Hüzbullah'ı da Süleymani kontrolünde rejim saflarında faaliye gösteriyordu ve rejimin direnmesine önemli ölçüde destek sağladılar. Eğer Rusya devreye girmemiş olsaydı, Esed Rejimi büyük yara alabilirdi ancak Süleymaninin devre dışı kalması Suriye'de daha çok Rusya'nın elini güçlendirecek bir hamledir. Suriye muhalefeti bu aşamada rejimi devirecek bir kapasiteye sahip değil.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ne anlama geliyor? Ortadoğu'da oluşacak yeni düzen...

İRAN IRAK'TA NASIL BİR SİYASET İZLEYECEK? IRAK'TAKİ İRAN NÜFUZU BUNDAN NASIL ETKİLENECEK?

İran'ın Iraktaki nüfuzu devam edecektir ancak bu nüfuzun şekli değişebilir. Devrim Muhafızlarına bağlı askeri ve ticari aktörler Irak'ta hem ekonomiyi hem de güvenlik sektörünü büyük ölçüde etkiliyorlar. Bu etkinin bir anda sona ermesini beklememek lazım. Nuri el Maliki gibi siyasetçilerin mezhepçi politikaları zaten Irak'ta devlet kapasitesini çökertti ve Sünnileri geriletti. Haşdı Şabi birlikleri daha fazla gerileyebilir. Bu durum Mukteda Sad'a bağlı Mehdi güçlerinin ve İran kontrolünde olmayan diğer mezhepçi milislerin önünü açabilir. Sonuçta İran etkisi sınırlansa da Irak'ta Şii hegemonya da fazla bir değişiklik olmasını beklememek lazım. ABD eğer doğru oyun kurabilirse Şii ve Sünnileri bir araya getirebilecek kurgu oluşturabilir. Bu tablo bu aşamada çok mümkün görünmüyor.

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