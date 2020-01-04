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'nin vurulma görüntüleri ortaya çıktı

ABD (Pentagon), bağlı ve Başkan Yardımcısı el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. 'nin vurulma görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 4.1.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 15:58

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.



Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülme anı görüntüleri paylaşıldı! Ölüm anı kamerada...


GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Son dakika haberine göre İranlı General Kasım Süleymani'nin vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı..

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İranlı General Kasım Süleymani'nin vurulma görüntüleri ortaya çıktı
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