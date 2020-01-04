Abdullah Öcalan’ın kuzeni Koçer öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü YPG/PKK'nın yönetici kadrosuna yönelik Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği başarılı ortak operasyonlara bir yenisini daha eklendi. Geçen Kasım ayında Sincar Hanesor'da düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olan ve 'kırmızı' kategoride aranan 'Koçer' kod adlı Metin Arslan (52) olduğu ortaya çıktı.



52 GÜN SÜREN TAKİP

YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu olan Arslan'ın, MİT'in 52 gün süren nefes kesen takibiyle öldürüldüğü operasyon şöyle gelişti. Kandil'den Suriye'nin kuzeyini işgal eden YPG saflarına gönderilen Arslan, burada bir süre terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin'in yanında yer aldı. Terörist Arslan, bir süre önce Kandil'in talimatıyla tekrar Irak'a döndü. Arslan, Suriye'den Irak'a açılan ve kontrolü YPG'li teröristlerde bulunan Al Yarubiyah sınır kapısından Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki Gara bölgesine geçiş yaptı. Terörist Arslan'ın bulunduğu yer MİT'in anlık sinyal istihbaratıyla tespit edildi. Teröristin bulunduğu bölgenin koordinatları MİT Sinyal Analizi Başkanlığı'nca TSK'yla paylaşıldı. Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki Gara Dağı'na düzenlenen hava harekatıyla terörist Arslan öldürüldü.

Terör örgütüne 1994'de katılan Arslan'ın, 2004-2007 döneminde "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'a bağlı olarak faaliyet gösterdiği, 2007'de Irak'ın kuzeyindeki Gare Kampı genel sorumluluğuna getirildiği ve Türkiye'ye yönelik birçok eylem emri verdiği belirtildi. Arslan'ın, 2012'de YPG Dış İstihbarat Sorumlusu, 2015'te YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok dağındaki karargahının sözde komutanlığını yapmaya başladığı ve Türkiye'nin Karaçok'a 2017'de düzenlediği hava harekatında yaralandığı öğrenildi. 24 yıldır terör örgütünün dağ kadrosunda çeşitli üst düzey kademelerde bulunan Metin Arslan, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoride yer alıyordu.

BUGÜN NELER OLDU