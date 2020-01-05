CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan: CHP FETÖ kontrolünde

CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'a yakın isimlerden eski milletvekili Yıldıray Sapan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zehir zemberek suçlamalarda bulundu. Sapan, FETÖ'nün Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP'ye sızdığını, CHP genel başkanının ABD merkezli bir kurgu olduğunu söyledi. Sapan "FETÖ virüsü CHP'nin derinliklerine kadar girmiş ve partiye hakim olmuş durumda. Birinin CHP'ye neşter atması lazım. FETÖ'nün siyasi ayağı aranacaksa önce CHP'de aranacak. Çünkü FETÖ'nün en iyi gizlenebileceği yer CHP. Yeni CHP, eski CHP değil" dedi. Sapan, FETÖ'nün CHP'ye nasıl sızdığını SABAH'a anlattı:

KILIÇDAROĞLU ABD KURGUSU: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa geliş sürecini öncesinde yaşanan Deniz Baykal'a yönelik komployla birlikte ele aldığınızda ABD tandanslı bir kurgu olduğunu görmemek imkansız.

SİYASİ AYAK ÖNCE CHP'DE ARANMALI: Birinin CHP'ye neşter atması lazım. FETÖ'nün siyasi ayağı aranacaksa önce CHP'de aranacak. Çünkü FETÖ'nün en iyi gizlenebileceği yer CHP. Ama yeni CHP, eski CHP değil.

CHP eski Miletvekili Yıldıray Sapan'dan CHP'nin FETÖ ilişkisi hakkında flaş açıklamalar

FETÖ KUŞATTI: CHP FETÖ tarafından kuşatılmış, içine sızılmış durumda. CHP'den Mustafa Kemalcileri tasfiye ediyorlar. Belediye kadrolarına ne kadar FETÖ ve PKK sever varsa onları dolduruyorlar. Geçmişte Birgül Ayman Güler'i, Dilek Akagün Yılmaz'ı, (Sezgin Tanrıkulu'na CIA ajanı demişti) ihraç ettiler. FETÖ'ye teslim oldu dedi diye Yılmaz Ateş'i ihraç ettiler.

FETÖ VİRÜSÜ CHP'NİN DERİNLİKLERİNDE: FETÖ virüsü CHP'nin derinliklerine kadar girmiş ve partiye hakim olmuş durumda. Bunun önünü de açan Kılıçdaroğlu. Bugün kalkıp 'hayır FETÖ ile alakamız yok' diyebiliyor mu? Hayır diyemiyor. Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yaptı. Kim için yaptı? FETÖ iltisaklı insanlar için yaptı. FETÖ'cüleri gitti Adana mitinginde alkışlattı.



FETÖ, KILIÇDAROĞLU İLE BİRLİKTE PARTİYE SIZDI

Daha önce CHP'nin kapısından bile giremeyen FETÖ, Kılıçdaroğlu dönemiyle birlikte CHP'ye sızdı. Bunu yapmak için üye olma sürecinin yumuşatılması gerekiyordu, önce bu yapıldı. Kılıçdaroğlu ile birlikte elini kolunu sallayan herkes partiye üye olmaya başladı.



BELEDİYE FETÖ YURDUNU ALIP İŞLETİYOR

Muratpaşa Belediye Başkanı'nın Zaman gazetesi aboneliği var. Matbaalarında dergi bastırmış, depolarda çürüyor. Mesela burada (Antalya Muratpaşa'da) bir yurt var. FETÖ iltisaklı birine ait. Belediye bu adamın yurdunu alıp işletiyor, yani kiracısı oluyor.



FETÖ'CÜ İSİMLERİN REFERANSI KİMLER?

Eski milletvekili Faik Tunay, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı, FETÖ'den tutuklanan ve ceza alan Fatih Gürsul var. Bunların referansı kim diye sormak lazım. Bunların 17-25 Aralık sürecinden sonra partiye gelişleri de manidar.



FETÖ İLİŞKİLERİNİ İFŞA ETTİĞİM İÇİN İHRAÇ EDİLDİM

Ben FETÖ'yle ilişkilerini ifşa ettiğim için 2015'te ihraç edildim. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'la ilgili 2016'da suç duyurusu var. Ben de geçen yıl suç duyurusunda bulundum, FETÖ iltisaklı olduğunu belgeleriyle ortaya koydum. Ümit Uysal'ın Bekir Çınar'la konuşmaları var. HTS kayıtlarını çıkarsınlar. Bunlar söyledim diye ihraç edildim. Savunmamı bile almadılar.