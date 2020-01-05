Sarıkamış şehitleri için eksi 10 derecede saygı yürüyüşü

Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yıl anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için önceki gece Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Cami çıkışında binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Meydanda oluşturulan platformda şiir dinletisi ve ilahilerin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı yürüyüş öncesi türküler seslendirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta kar yağışı altında 10 bine yakın vatandaş 3 kilometre yürüyerek Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi. Vatandaşlar, şehitlikte hazır bekletilen "Ruhunuz Şad Olsun" yazısını ellerindeki meşalelerle ateşledi.

Türkiye Sarıkamış şehitleri için yürüdü

KARDAN HEYKELLER AÇILDI

Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan Mehmetçikler'in anısına 200 kamyon kar taşınarak Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yapılan kardan heykellerin açılışı dün gerçekleştirildi. Kardan heykeller için yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Handere mevkisinden, oteller bölgesine kar taşınmıştı. Heykeller, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda Atatürk ve Muş Alparslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi ve öğrenciler tarafından yapıldı.

Heykellerin açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile milletvekilleri katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Mehteran Bölüğü türküler seslendirdi. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla şehitlerini andı.







ENGELLERİ AŞACAĞIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada, "Fedakarlık ruhunu, bu vefakarlığı hissetmek çok anlamlı. Bizlerin önüne ne engel koyarlarsa koysunlar, bugün aştığımız gibi yine aşacağız. Tüm dünyaya adaletimiz, merhametimiz, hukuk anlayışımız ve vefamızla ders vermeye devam edeceğiz" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de "Asırlar boyu Türk milleti hiç kimsenin boyunduruğu altında kalmadı, yaşamadı. Bazı işgaller olmuş olabilir ama hiç bir zaman boyunduruğu altında yaşamamış. Burada amaç o ruhu devam ettirmek" diye konuştu.







AKAR'DAN SARIKAMIŞ MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış'ta ağır kış şartlarında şehadet mertebesine ulaşan on binlerce Mehmetçik ile Karadeniz'de batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinin personelini andı. Akar, yayımladığı mesajında "Şanlı tarihimiz boyunca ordu millet kültürüyle yoğrulan ve şehadete ulaşmayı onur kabul eden asil milletimiz, şehitlerimizin kahramanlık ve fedakarlıklarını nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla hatırlayacak, aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır" dedi.



Furkan NEHRİ-Bedir ALTUNOK / SABAH