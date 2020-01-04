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  • Ülkelerin asker sayıları belli oldu! İşte Türk Ordusu'ndaki Mehmetçik sayısı...

Ülkelerin asker sayıları belli oldu! İşte 'ndaki Mehmetçik sayısı...

Dünya üzerinde bulunan ülkelerin askeri güçleri zaman geçtikçe teknolojik gelişmelerle birlikte değişiklikler gösterebiliyor. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü yaptığı çalışmalar sonucu ülkelerin askeri gücünü oluşturan askeri personel sayılarını belirledi. Peki kahraman Türk Ordusunda kaç Mehmetçik bulunuyor. İşte ülke ülke asker sayıları…

Giriş Tarihi: 04.01.2020 02:08 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 02:13
Ülkelerin asker sayıları belli oldu! İşte Türk Ordusu'ndaki Mehmetçik sayısı...

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ülkelerin askeri gücünü oluşturan personel sayılarını yaptığı yoğun araştırmalar sonucunda tamamladı. Bununla birlikte hangi ülkenin ne kadar askeri var? Sorusu da cevaplanmış oldu. Peki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kaç asker bulunuyor. İşte detaylar…

Ülkelerin asker sayıları belli oldu! İşte Türk Ordusu'ndaki Mehmetçik sayısı...

Ülke: İsrail

Asker Sayısı: 176,500

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Ülkelerin asker sayıları belli oldu! İşte Türk Ordusu'ndaki Mehmetçik sayısı...

Ülke: Almanya

Asker Sayısı: 178,600

Ülkelerin asker sayıları belli oldu! İşte Türk Ordusu'ndaki Mehmetçik sayısı...

Ülke: Güney Sudan

Asker Sayısı: 185,000

Ülkelerin asker sayıları belli oldu! İşte Türk Ordusu'ndaki Mehmetçik sayısı...

Ülke: Fas

Asker Sayısı: 195,800

Ülkelerin asker sayıları belli oldu! İşte Türk Ordusu'ndaki Mehmetçik sayısı...

Ülke: Eritre

Asker Sayısı: 201,750

Ülkelerin asker sayıları belli oldu! İşte Türk Ordusu'ndaki Mehmetçik sayısı...

Ülke: Fransa

Asker Sayısı: 202,700

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