Ülkelerin asker sayıları belli oldu! İşte Türk Ordusu'ndaki Mehmetçik sayısı...

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ülkelerin askeri gücünü oluşturan personel sayılarını yaptığı yoğun araştırmalar sonucunda tamamladı. Bununla birlikte hangi ülkenin ne kadar askeri var? Sorusu da cevaplanmış oldu. Peki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kaç asker bulunuyor. İşte detaylar…