Ülkelerin asker sayıları belli oldu! İşte Türk Ordusu'ndaki Mehmetçik sayısı...
Ülkelerin asker sayıları belli oldu! İşte Türk Ordusu'ndaki Mehmetçik sayısı...
Dünya üzerinde bulunan ülkelerin askeri güçleri zaman geçtikçe teknolojik gelişmelerle birlikte değişiklikler gösterebiliyor. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü yaptığı çalışmalar sonucu ülkelerin askeri gücünü oluşturan askeri personel sayılarını belirledi. Peki kahraman Türk Ordusunda kaç Mehmetçik bulunuyor. İşte ülke ülke asker sayıları…
Giriş Tarihi: 04.01.2020
02:08
Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
02:13
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