İSPARK'a zam yapılması vatandaşı çileden çıkardı! İmamoğlu'na çağrı yaptılar: Zammı geri al

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam üstüne zam yapmaya devam ediyor. Vatandaşın yediği ekmeğin, içtiği suyun fiyatını artıran, insanların bir diğer zaruri ihtiyacı ulaşım ücretlerini yükselten İmamoğlu, şimdi de otopark zammı ile vatandaşı bezdirdi. İSPARK zammı sosyal medyaya damgasını vurdu.

"DEĞNEKÇİ GELSE BU KADAR PARA İSTEMEZ"

Takvim'in haberine göre; İstanbullular, seçim döneminde oy toplamak için vaat üstüne vaat veren İmamoğlu'na, sözlerini tutması çağrısında bulundu. Koltuğa oturmak için "Otopark sorununu İstanbul'un gündeminden çıkaracağız" diyen İmamoğlu'na vatandaş; "Sorunu çözmek bir yana daha da büyüttü", "Değnekçi gelse bu kadar para istemez" diyerek tepki gösterdi.

"GİDERİ YOK, AKARI YOK..."

Yine İmamoğlu'nun "Herkes kendi mahallesinde öncelikli ve ücretsiz park edebilecek" sözlerini hatırlatan bazı vatandaşlar ise şöyle konuştu:

"Evimin önüne değil ücretsiz, artık eskisinin 2 katı ücret ödeyeceğim. Gideri yok, akarı yok, kokarı yok, neden zam gelir ki.".

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden vatandaşın yazdıkları;

ARACI bırakıp sadece 5 dakika bir yere uğrayacağım, hop 9 TL.

ALLAH'IN kaldırımı, ekmek, su mu istiyor sizden? Yatırımı ne? Maliyetin ne? Neyin zammı bu?

KALDIRIMDA duruyorum ben, belediye neden para alıyor?

HANİ para İstanbullu'nun cebine girecekti?

İNDİRİM falan diyordunuz. Ne oldu?

OTOBÜSLERİNİN sayısı çok yetersiz üst üste gidiyoruz.

ÇOĞU otobüs durmuyor, bugün bindiğim otobüsün yoğunluktan kapısı kırıldı.

İSTANBUL Büyükşehir'de yolculuk süreleri niye uzadı?

DURAKLARDA durmayan otobüsler, üst üste yolculuklar... Bu belediyecilik değil, bizler sözde trafik ve ulaşımdan rahatlayacaktık..

Geçtiğimiz ay gerçekleşen toplantının ardından alınan kararla birlikte zamlı ücretler;

1.Bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.5 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya, açık otoparklarda 1 bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya 2. bölgede 11 liradan 13 liraya, yol kenarı otoparkları 1 bölgede 12 liradan 14 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya çıkarıldı. Hal giriş fiyatlarında ise TIR'lar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı. Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde ise en düşük aylık bakım ücreti 925 liradan bin 20 liraya çıkarıldı.

Yeni fiyat tarifeleri 01 Ocak 2020'den itibaren uygulanmaya başlandı.