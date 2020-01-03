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'a büyük zam! 2020'de vatandaşı zamla karşıladı

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı'nın ardından İstanbul'da birçok hizmete zam gelmişti. İBB 2020 yılında da vatandaşları zamla karşıladı. ücretlerine yüzde 40'a yakın zam yapılırken, vatandaşlar sosyal medyadan zamlara büyük tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 3.1.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 17:53
İSPARK'a büyük zam! 2020'de vatandaşı zamla karşıladı

İstanbul'da 'hayatı kolaylaştıracağız' diyen İmamoğlu 2020 yılında İstanbulluyu zamla karşıladı. İSPARK ücretlerine yüzde 40'a yakın zam yapıldı.

İBB'de 2019 Aralık ayı meclis toplantılarında alınan kararla birlikte gerçekleşen zamlara vatandaşlar tepki gösterdi.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen toplantının ardından alınan kararla birlikte zamlı ücretler;

1.Bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.5 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya, açık otoparklarda 1 bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya 2. bölgede 11 liradan 13 liraya, yol kenarı otoparkları 1 bölgede 12 liradan 14 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya çıkarıldı. Hal giriş fiyatlarında ise TIR'lar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı. Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde ise en düşük aylık bakım ücreti 925 liradan bin 20 liraya çıkarıldı.

Yeni fiyat tarifeleri 01 Ocak 2020'den itibaren uygulanmaya başlandı.

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İSPARK'a büyük zam! 2020'de vatandaşı zamla karşıladı
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