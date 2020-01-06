Siverekli kadınlar mikro krediyle hayata tutundu

Şanlıurfa Siverek'te Mikro Kredi programı sayesinde kadınlar hayata tutunarak kendi işlerinin sahibi oldu. Şanlıurfalı eski devlet bakanlarından Eyyüp Cenap Gülpınar'ın desteği ve Türkiye Grameen Mikro Kredi Programı kapsamında Siverek'te kurulan Mikro Kredi şubesi binlerce kadına iş imkânı sundu.



'BİRÇOK KADIN BUNU BAŞARABİLİR'

Daha önce evinin küçük bir odasında iş yapan kuaför Safiye Üçüncü (41) aldığı kredi desteğiyle kuaför dükkanı açtı. Üçüncü "5 yıldır Mikro Kredi desteği alıyorum. Şu an dükkânımda 2 kişiye istihdam sağlıyorum. Krediyle tanışmam benim hayatımı değiştirdiği gibi başka kadınların da umudu oldu" diye konuştu. Terzilik yapan Kadriye Çiftçi ise, "Aldığım krediyle hayalini kurduğum makineyi alarak işyerimi büyüttüm. 8 yıldır bana verilen kredi desteğiyle işlerimi sürdürüyorum" diye konuştu. Tuhafiye işletmecisi Kudret Köprüdüz ise, "9 yıldır devletin imkânlarından faydalanıyorum. Kadınlarımızın da toplumda söz sahibi olması için ben başardım. Birçok kadınımızın da başarabilir. Kadınlarımız başvurusunu yapsın, devlet desteğiyle ayakta durup evine bakabilirler" dedi.



4 BİN KADINA İŞ İMKANI SUNDUK

Siverek Mikro Kredi Şube Müdürü Hasan Kış "Bugüne kadar 4 bin kadına iş imkânı sunduk. Bunun yanı sıra 100 kadın bizden aldığı Mikro Kredi destekleriyle kuaför, terzi, bakkal, tuhafiye, tatlıcı, giyim gibi iş yerleri açarak, kendi işlerinin patronu oldu. Kadınlarımıza her anlamda desteğimizi sürdürüyoruz ve toplumda kendilerini ifade edebilmeleri, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz" dedi.



İLK ÖNCE DİYARBAKIR'DA BAŞLADI

Mikro Kredi uygulamasının Türkiye'de ilk defa Diyarbakır'da 2003'te başlatıldığını söyleyen Kış, "Uygulama 64 ilde 97 şubeyle çok başarılı bir şekilde sürdürülmekte. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı, faaliyetlerin bütün illerde uygulanmasını hedeflemekte" diye konuştu.



AKRABALIK BAĞI OLMAMASI GEREKİYOR

MIKRO kredi, bankacılık ve ilgili hizmetlere erişim zorluğu çeken girişimci ve küçük işletmeler için sağlanan finansal hizmet. Türkiye Gramen Mikrofinans Programı'ndan mikro kredi almak için, bir iş fikri oluşturmak gerekiyor. Bulunduğunuz ildeki TGMP şubesini telefonla arayabilir ya da şubeyi ziyaret edebilirsiniz. Mahallenizden iş fikri olan beş kadınla birlikte bir grup oluşturun. Gruptaki kadınlar anne-kız, kardeşler, gelin-görümce, hala-yeğen vb. gibi yakın akraba olamaz.



50 BİN LİRALIK HİBEYLE TÜRKİYE'NİN ÇİKOLATACI DİLEK ABLASI OLDU

AKSARAY'DA yaşayan Dilek Akgün, iki kızı için yaptığı katkısız çikolatanın çevresinde beğeniyle tüketilmesinin ardından KOSGEB'e başvurarak devlet desteği aldı ve çikolata imalathanesi kurdu. Proje sonunda 50 bin liralık hibe alan Akgün, şimdi 3 boyutlu çikolataları Türkiye'nin dört bir yanına satıyor. Girişimci ruhunu ortaya koyan kadınlardan biri de Aksaray'da yaşayan iki çocuk annesi Dilek Akgün oldu. KOSGEB'ten aldığı 50 bin lira hibe kredisi sayesinde imalathaneyi açtığını anlatan kadın girişimci "İki tane çikolata temperleme makinesi aldım. Nikâh, doğum günü, hediyelik bebek şekerleri gibi özel günler için çikolatalar yapıyorum.3 boyutlu şehirleri simgeleyen çikolatalar da yapmaya başladım. Kapodokya'yı simgeleyen balon veya Aksaray'ı simgeleyen Ihlara Vadisi gibi temalı çikolatalar yapıyorum. Daha sonra sosyal medya aracılığıyla İstanbul'dan, Ankara'dan talep gelmeye başlayınca günden güne işlerim büyüdü. İstanbul Havalimanı'nda satışı için Köprü temalı çikolatalar ürettim" dedi. İşyerini ilk açtığı zamana göre işlerinin üç kat arttığını anlatan kadın girişimci, "Müşterilerimin birbirlerine tavsiyesi sayesinde Türkiye'nin dört köşesinden sipariş aldım. 10 çeşit ile başlamıştım şimdi 35 çeşit çikolata üretiyorum. Hedefim Türkiye'nin en iyi çikolata fabrikalarından biri olmak" diye konuştu.





Lütfü YALGI - Dilara ARSLANGEDİKLİ