Kasım ayı otomobil fiyatları! Markalar birer birer açıkladı
Kasım ayı otomobil fiyatları! Markalar birer birer açıkladı
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte otomobil markaları fiyatlarında güncellemeler yapmaya başladı. Kasım ayının gelmesiyle birlikte sıfır otomobillerin fiyatlarında güncellemeler yapıldı. Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle elinde 2019 model otomobil bulunduran otomotiv şirketleri stoklarını eritmeye çalışıyor. Düşen kredi faizleriyle birlikte hurda teşviğinin olması da otomotiv satışlarında harekete neden oldu.
Giriş Tarihi: 04.11.2019
09:50
Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
09:57
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