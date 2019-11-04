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  • Kasım ayı otomobil fiyatları! Markalar birer birer açıkladı

ayı otomobil fiyatları! Markalar birer birer açıkladı

sonunun yaklaşmasıyla birlikte otomobil markaları fiyatlarında güncellemeler yapmaya başladı. ayının gelmesiyle birlikte sıfır otomobillerin fiyatlarında güncellemeler yapıldı. Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle elinde 2019 model otomobil bulunduran şirketleri stoklarını eritmeye çalışıyor. Düşen kredi faizleriyle birlikte hurda teşviğinin olması da otomotiv satışlarında harekete neden oldu.

Giriş Tarihi: 04.11.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 09:57
Kasım ayı otomobil fiyatları! Markalar birer birer açıkladı

Kamu bankalarından yüzde 0.49-0.69 aralığında faizlerle taşıt kredisi veriyor. İşte fiyatları güncellenen en ucuz otomobiller...

Kasım ayı otomobil fiyatları! Markalar birer birer açıkladı

Panda

71 bin 900 lira

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Kasım ayı otomobil fiyatları! Markalar birer birer açıkladı

Audi A3 Sedan

272 bin 548 lira

Kasım ayı otomobil fiyatları! Markalar birer birer açıkladı

BMW 1 Serisi

250 bin 800 lira

Kasım ayı otomobil fiyatları! Markalar birer birer açıkladı

Citroen C-Elysee

83 bin 500 lira

Kasım ayı otomobil fiyatları! Markalar birer birer açıkladı

Dacia Sandero

70 bin 900 lira

Kasım ayı otomobil fiyatları! Markalar birer birer açıkladı

Ford Fiesta

97 bin 100 lira

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