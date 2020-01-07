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'nün son oyunu 'Rüyacılar'

Emniyet Genel Müdürlüğü, içinde önemli bir kavram olan rüyalarla ilgili özel bir yapılanma bulunduğunu tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 'FETÖ sözlüğü' kitabında, bu yapılanmada yer alan örgüt mensuplarının; 'rüya sorumluları', 'yakaza sorumluları', 'rüyacılar' gibi adlarla anıldıkları ve görevlerinin ihtiyaca uygun rüya tasarlamak, örgüt mensuplarının gördüğü rüyaları yorumlamak ve örgütsel mesaj haline getirip yaymak olduğu belirtildi.

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK Gündem
Giriş Tarihi: 7.1.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 13:19
FETÖ'nün son oyunu 'Rüyacılar'

HAPİSTEKİLERİ BÖYLE KANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

FETÖ'nün Cezaevi yapılanmasında yer alan, Cezaevinde tutuklu/hükümlü örgüt mensupları arasından seçilen ve "rüyacılar" olarak adlandırılan kişilerin ise Cezaevinde bulunan örgüt mensuplarını diri tutmak, itirafçılığı önlemek, dağılmaların önüne geçebilmek için rüyasında peygamber ve evliya gördüğünü, peygamberin bunlara "sabırlı olun hepinizi kurtaracağım, hepiniz cennete gideceksiniz, günahlarınız af oluyor, aileniz de cennete gidecek" diye haber getirdiğini söyleme faaliyeti yürüttükleri öğrenildi.17/25 Aralık yargı darbe girişiminden sonra ise FETÖ'nün, rüya sorumlularının görevleri arasına, cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının motivasyonunun yükseltilmesini eklediği de kaydedildi.

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FETÖ'nün son oyunu 'Rüyacılar'
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