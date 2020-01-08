Bürokratları yalanını kanıtladı

İşadamı Sinan Aygün'ün, kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından Yavaş'ın bir yalanı daha ortaya çıktı.

Bugüne kadar yaptığı her açıklamada. TOGO İkiz Kuleleri için "Benim görevi devraldığımda inşaat yüzde 30 seviyesindeydi. Mahkeme kararı bozuyor. (Sinan Aygün'ü kastederek) Biliyor ki inşaat durdurulacak. Mayıs ayında inşaat seviyesi birden yüzde 60 oldu" diyordu. Ancak Yavaş'ın iddiasının aksine, inşaatın durdurulmasına yönelik mahkeme kararının ardından belediye bürokratlarının hazırladığı Hak Ediş Raporu'nda, inşaat seviyesinin yüzde 60'larda olduğu tespit edildiği ortaya çıktı. "Denetim Hizmet Bedeli'ne ait 5 nolu Hak Ediş Raporu'nda ikiz kulelerle, aradaki bölümün inşaat seviyesinin yüzde 60'larda olduğu görülüyor.







Raporda, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Coşkun Tunç'un imzası da bulunuyor.

Belediye kaynakları üç blok için ayrı ayrı rapor tutulduğuna ve Belediye Başkanı Yavaş'ın dosyayı incelerken bunların gözünden kaçmasının mümkün olmadığına dikkat çekerken, "Ya konuya hakim değildi ya da rüşvet skandalının altında ezildiği için bile bile algı operasyonuna başvurarak halkın kanaatini değiştirmeye çalıştı. Çareyi de yalan söylemekte buldu" yorumunda bulundular. Yavaş ve üç Belediye Meclis üyesi ile ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin yaptığı inceleme ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü suç duyurusu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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